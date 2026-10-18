Pontón confía en ganar "capacidad de negociación" en Madrid y llama a Rueda a convocar autonómicas "cuanto antes"

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La líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha trasladado que confía en ganas "capacidad de negociación" en el Congreso y Senado en las elecciones del 29 de noviembre y ha instado al presidente gallego, Alfonso Rueda, a adelantar las autonómicas "cuanto antes".

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa press, Pontón ha reivindicado "otra forma de hacer política", afirmando que la gente sabe que se juega mucho el próximo 29 de noviembre y reivindicando su partido, por dar voz a los problemas de la Comunidad. "Creo que los gallegos van a valorar que el BNG durante estos años supo negociar a favor de este país, utilizó a su fuerza para defender los intereses de los gallegos", ha enfatizando.

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Al hilo de ello, ha apuntado a la necesidad de sumar capacidad para poder hacerse valer y defender sus intereses, porque hay muchos temas que afectan al día a día de lo ciudadanos de la CC.AA que dependen de Madrid, como son los aeropuertos, los trenes, las pensiones o liberar de peaje la AP-9.

"Vamos a por todas para que este país se haga valer, hacernos respetar en Madrid y que estemos ahí negociando igual que negocian vascos y catalanes, porque sabemos que en Madrid las decisiones se toman en función del peso político que tienes. Los gallegos queremos que nuestros problemas se atiendan, tenemos que ganar capacidad de negociación y la única fuerza que puede hacerlo es el BNG", ha subrayado.

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La portavoz nacionalista también ha respondido al llamamiento del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, de recurrir al voto útil del PSOE, ya que, a su juicio, "votar a otros partidos es tirar el voto". Al respecto, Pontón ha asegurado que la gente vota por las "ideas en las que cree".

"A mí me parece que intentar llevar la política a la matemática, pues puede ser un intento desesperado de bipartidismo por sobrevivir, pero lo que tiene que votar la gente es con ilusión y con ganas", ha remarcado, señalando que el BNG ofrece una "fuerza confiable, unida y está trabajando por los intereses" de los gallegos.

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En este sentido, ha instado al presidente gallego a convocar las elecciones autonómicas "cuanto antes". "Cuanto antes convoque elecciones mejor, porque está destrozando Galicia", ha afirmado, exponiendo que la CC.AA tiene la inflación "más alta de todo el Estado" y Rueda "no toma ninguna medida".

"Ni para ayudar a la gente del mar, ni a la gente para poder llegar a final de mes, al contrario, están trabajando en una dirección en la que se crea en este país cada vez más desigualdad", ha enfatizado.

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CANDIDATOS DEL BLOQUE

Durante la entrevista, Pontón ha defendido también la labor de Néstor Rego en el Congreso y de Carme da Silva en el Senado. No obstante, ha evitado anticipar los nombres que encabezarán las candidaturas en las próximas elecciones y ha recordado que la organización decidirá sus cabezas de lista el día 24.

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"Vamos a hacer unas candidaturas ambiciosas para ir a por todas porque este 29N no son unas elecciones más. Nos jugamos el futuro de Galicia y queremos estar ahí con fuerza, con los mejores, dando lo mejor para que este país pues pueda avanzar y progresar", ha enfatizado.

En cuanto a la estrategia electoral, ha descartado que el BNG se integre en plataformas estatales y ha defendido una campaña centrada en Galicia, sin cerrar la puerta a compartir espacios y crear alianzas de trabajo con otras fuerzas políticas.

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"MANUAL DE TRUMPISMO"

Con respecto a las declaraciones del Partido Popular acerca del voto por correo, Pontón ha denunciado que su "hipocresía no tiene límites" y que se esté alentando un cuestionamiento hacia el resultado de las elecciones. Igualmente, ha lamentado que se suspenda un derecho fundamental a 23.000 personas en el país.

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"Esto es manual de trumpismo que viene a traer el PP. Lo que no podemos permitir es que vuelva a hacer lo que hizo el PP en Galicia con el voto de emigración. Sabemos que votaban los muertos, que se cambiaban los sacos de votos. Quizás Feijóo piensa que van a hacer lo que hacían ellos cuando estaban en el Gobierno", ha afirmado.

Frente a ese escenario, ha asegurado que el BNG tratará de desarrollar una campaña centrada en las propuestas y en la posibilidad de resolver los problemas que afectan a la ciudadanía gallega. "Vamos a trabajar en esta campaña muy intensamente para que Feijóo y esa derecha extrema sigan en la oposición", ha prometido.

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PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Dentro de los temas de actualidad, la nacionalista galega ha abordado el problema de la vivienda, cargando contra el PP por haber "dinamitado durante siete años la política social de vivienda" y también contra el Ejecutivo central, por "haber mirado hacia otro lado durante mucho tiempo", con medidas "a medio gas".

A nivel autonómico, Ana Pontón ha criticado que el presidente de la Xunta prometiese que entre 2023 y 2026 se crearían 1.800 viviendas de promoción pública en alquiler, cuando la realidad es que se está terminando 2026 y "entregó 98". "Tenemos a Rueda haciendo propaganda que luego no cumple", ha afeado.

Entre las propuestas planteadas por la líder del BNG para solucionar la crisis de la vivienda se encuentran poner a disposición de la ciudadanía las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlas al alquiler social y limitar las compras por parte de grandes fondos de inversión. "La vivienda es un derecho, hay que frenar la especulación y hay que tomar medidas ya", ha concluido.