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El Museo de Estrella Galicia (MEGA) en A Coruña expondrá a partir de la próxima semana una réplica del monoplaza de Fórmula 1 del piloto español Carlos Sainz, el Williams FW48, en sus instalaciones, un vehículo que ha sido introducido en el espacio este domingo mediante un operación aérea que ha obligado a desmontar la propia fachada del museo.

Este domingo, el Museo de Estrella Galicia desmontó las cristaleras de su fachada frontal para introducir el vehículo en su espacio expositivo, que el público podrá visitar a partir de la próxima semana. Los horarios de acceso y las entradas están disponibles a través de la página web oficial de Museo de Estrella Galicia, www.mundoestrellagalicia.es.

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Estrella Galicia 0,0, cerveza oficial de la escudería Atlassian Williams F1 Team, suma así una pieza más al área dedicada a los patrocinios deportivos. Este nuevo elemento sucede a la exposición temporal que el museo dedicó recientemente a Sainz, embajador de Estrella Galicia 0,0 desde hace más de una década; entre los objetos expuestos se encontraban el coche de karting con el que compitió de niño, cascos, trofeos y equipamiento real del piloto.

La directora del Museo de Estrella Galicia, Marta Rodríguez, destacó que el espacio dedicado a los patrocinios deportivos es "un área viva que se renueva cada año" con el objetivo de "seguir sorprendiendo" a los visitantes y de "poner en valor alianzas que forman parte del ADN de la marca". "En ese recorrido histórico y emocional, la figura de Carlos Sainz ocupa un lugar destacado como uno de nuestros grandes embajadores", indicó.

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"Esta nueva incorporación de la réplica del monoplaza Williams FW48 a MEGA es una muestra más del camino que Estrella Galicia 0,0 y Carlos Sainz, actual piloto de la escudería Williams, han recorrido juntos a lo largo de los años, una relación construida desde la cercanía, la confianza y valores compartidos como el inconformismo, el esfuerzo y la pasión por superar límites. Valores que también definen la manera en la que entendemos MEGA como museo", apuntó.

El vínculo entre Estrella Galicia 0,0 y Carlos Sainz se remonta a los inicios del piloto en el automovilismo en 2013. La trayectoria de Estrella Galicia 0,0 en la Fórmula 1 está estrechamente vinculada su relación con el madrileño. La cervecera gallega inició su presencia en la F1 junto a Toro Rosso en 2015, siguiendo posteriormente al piloto madrileño en sus etapas con Renault, McLaren y Ferrari. En 2026, se incorporó como cerveza oficial de Williams.

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