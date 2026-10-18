La polaca Maja Chwalinska celebra su primer título WTA en Wuhan

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La tenista polaca Maja Chwalinska ha conquistado su primer título WTA después de vencer este domingo en la final del torneo de Wuhan (China), de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, a la británica Sonay Kartal (2-6, 6-4, 6-2).

Chwalinska, de 25 años y número 22 del mundo, se alzó con su primer trofeo WTA 1.000 -que además es el primero de su carrera en cualquier categoría del circuito WTA- tras remontar un set y un 'break' en contra, y ahora se situará a las puertas del 'Top 10'. La polaca confirma así su buen 2026, en el que alcanzó la final de Roland Garros desde la fase previa.

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Mientras, Kartal, en el puesto 170 del ranking WTA, se convirtió en la jugadora con peor clasificación en llegar a una final de este nivel desde que se introdujo el formato en 2009. El lunes alcanzará el número 50, lo que la convertirá en la número uno británica por primera vez. Kartal ha disfrutado de su mejor torneo tan solo dos semanas después de regresar de seis meses de baja por una lesión de espalda.