'No mires', la obra que trata habla de la dictadura en Chile de Pinochet, llega al Teatro de La Abadía

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'No mires', la obra que cuenta la historia de los silencios vividos en la familia de Verónica Estay Stange durante la dictadura establecida por Pinochet en Chile durante 17 años, llega el jueves 22 a la Sala José Luis Alonso del Teatro de La Abadía.

Se trata de un 'thriller' basado en hechos reales, con una base documental, en el que Pep Cruz, Erol Ileri, Marta Marco y Gemma Martínez, bajo la dirección de Joan Arqué, interpretan a los personajes que dan vida a la historia de Verónica, hija de personas represaliadas de la dictadura chilena y sobrina de Miguel Estay, 'El Fanta', uno de los principales colaboradores de la represión pinochetista.

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La trama de la obra recorre el empeño de Verónica por descubrir todas las versiones posibles sobre los hechos que se vivieron en su familia y comprender el dolor que la dividió después de que durante la dictadura muriesen más de 3.000 personas.

Bajo esta premisa, el director Joan Arqué, en declaraciones a Europa Press, pretende que el espectador se haga la pregunta de qué haría él en esa situación: "No estamos alejados de ser partícipes de cualquier monstruosidad por omisión o por participación, porque podemos llegar a no sentirnos incluso responsables de aquellas cosas que de alguna forma sí que hemos formado parte". Y en relación a esa "monstruosidad", otra cuestión: "¿La maldad se puede heredar?".

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Una manera de enmarcar la dictadura de Agusto Pinochet, recordar la vivida en España tras la Guerra Civil y reflexionar así sobre "la fragilidad de las democracias, los límites entre el bien y el mal y la facilidad con la que el miedo, el resentimiento o la incertidumbre pueden conducir a la deshumanización", detalla en un comunicado el Teatro de La Abadía.

Tras 'Hay alguien en el bosque y Moríos', La Abadía da continuidad con esta obra a su conexión con el colectivo 'Cultura i Conflicte'. Estrenado en el Festival Grec de Barcelona, se basa, como los títulos anteriores, en una extensa labor de documentación, ya que parte de entrevistas a los protagonistas reales de la historia, fragmentos de vídeo y material de archivo sobre aquella época, según señala un comunicado del documento del Teatro.

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La obra se estará representando hasta el 1 de noviembre, de martes a sábados, a las 20 horas, y los domingos, a las 19.30 horas.