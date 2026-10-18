Campeón contra favorito

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Santiago Aparicio

Madrid, 18 oct (EFE).- Intratable en lo que va de curso, el único con pleno de victorias en la competición doméstica y en la europea, el Barcelona asoma como el gran favorito al título de la Liga de Campeones, su gran ambición del curso, que visita el recinto del vigente campeón, el París Saint Germain, en un nuevo reencuentro de Luis Enrique con su antiguo club.

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Por tercer año seguido, el representante francés se interpone en el recorrido del conjunto de Hansi Flick en el torneo. El pasado año fue la fase liga, cuando el combinado galo venció por 2-1. Hace dos, el París Saint Germain eliminó al cuadro español en los cuartos de final. Ahora, otra vez en el Parque de los Príncipes, llega un equipo desatado, máximo goleador en el Viejo Continente, ante otro que aún no ha encontrado el nivel esperado, que suele ir de menos a más y que ni siquiera domina la liga de su país, la Ligue 1.

Es el gran desafío del Barcelona la cita de la tercera jornada de la Champions que ha entrado, también con éxito, en una parte más exigente del curso. Ganó al Betis el sábado y espera ahora al PSG y después al Real Madrid. No pierde un partido oficial el plantel de Hansi Flick desde el final de la liga pasada, con el título sentenciado, contra el Valencia, en mayo del 2026. Ha ganado todo lo demás, excepto amistosos de pretemporada, frente el Udinese. Son once victorias seguidas en este ejercicio. Y con autoridad.

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El PSG no ha encontrado su cenit sobre el terreno de juego aún aunque ha adquirido una buena trayectoria. Acumula seis partidos ganados del tirón, incluidos los dos de liga de Campeones, contra el Slovan Bratislava, y sobre todo, en el Etihad, ante el Mancheter City. Más cuatro en la Ligue 1 a la que se aproxima. Pero antes tropezó en cuatro. Sufrió ante el Estrasburgo plagado de suplentes. Tuvo que tirar Luis Enrique de los habituales para enmendar la situación y poner a tiro el liderato de la competición.

Son los dos primeros de la fase liga que dominan con dos triunfos igual que el Aston Villa de Unai Emery, el Stuttgart, que juega contra el Atlético Madrid, el Liverpool, el Sporting portugués, el Arsenal, el Real Madrid y el Betis.

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El choque entre el PSG y el Barcelona, los dos máximos aspirantes al título a esta altura del curso, sobresale en la tercera fecha de la competición que también está iluminada por el encuentro entre el Bayern Múnich y el Arsenal, en el Allianz Arena.

El cuadro de Mikel Arteta, subcampeón, ganó en Nápoles y en Lille. No muestra el conjunto londinense la excelencia del pasado curso pero no da opción de momento. Acude a Múnich ante un rival que tampoco ha conseguido su cenit aunque ya domina la Bundesliga y que goleó al Leipzig el sábado. El Bayern tropezó inesperadamente en la anterior jornada ante el debutante Viking y no puede dejarse más puntos para instalarse entre los ocho mejores.

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Busca la revancha el Bayern que el pasado curso perdió en el Emirates en el duelo de la fase liga que se repite esta vez.

Tras una jornada de gloria para los equipos españoles, con pleno de victorias en la segunda fecha, afrontan nuevos compromisos para asentar sus expectativas.

La épica remontada en el Olímpico de Roma ha acomodado al conjunto de Jose Mourinho en el 'top 8' después de vencer, con apuros en ambos casos, al Inter y al Roma. Espera como local el miércoles a Leipzig que fue goleado por el Como en el primer partido pero que ganó al PSV Eindhoven en la semana pasada. Será el reencuentro de Yan Diamandé contra su exequipo. Mourinho cuenta con Vinicius en el evento europeo aunque está sancionado en LaLiga.

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El Leipzig fue arrollado por el Bayern Múnich el sábado en la Bundesliga y el Stuttgart, que recibirá al Atlético Madrid el martes, cayó en Hamburgo. El cuadro rojiblanco llega en buen momento. Acumula seis victorias seguidas. Ha ganado todo desde que perdió en Anfield. Y venció al Manchester United para tomar aire en Europa. El Stuttgart, con dos partidos ganados en la Champions -Viking y Slovan Bratislava- es un desafío.

El Betis, que perdió contra el Barcelona en LaLiga el sábado después de siete encuentros invicto -seis victorias y un empate- recibe en La Cartuja al Feyenoord neerlandés que ha ganado sus cuatro últimos partidos y que tras la goleada encajada en el estreno contra el Barcelona, consiguió sus primeros puntos en la Champions contra el Como. Lidera la Liga de Los Países Bajos.

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El cuadro de Manuel Pellegrini, sobresaliente en cuanto a juego, es otro de los que tiene pleno de triunfos en Europa aunque por diferencia de goles está fuera del top 8. Ganó en Lille y después al Oporto en Sevilla.

Para el Villarreal la visita a Anfield es un premio. Aún en proceso de adaptación a su nuevo técnico, Íñigo Pérez, está mejor que el pasado año. No pasó del empate ante el Elche el sábado y está lejos de Europa aún. En la Liga de Campeones, fue superado por el Dortmund en el primer partido pero ganó al Nápoles el miércoles pasado.

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Ahora se enfrenta al Liverpool, quinto, con dos victorias, que logró ganar en Brentford un partido complicado y que se reencontró con el triunfo en la Premier.

El Aston Villa, tercero también con pleno, recibe al Viking noruego, debutante y reforzado por su empate contra el Bayern. Y el Sporting portugués, sexto, con victorias ante Galatasaray y Lens tiene una tercera fecha accesible, frente el LASK Linz austríaco.

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El City, lejos de sus expectativas, dominados absoluto de la Premier pero vapuleado por el París Saint Germain en el Etihad el pasado martes, recibe al AEK Atenas. Necesita sumar una victoria y unirla a la del Oporto del primer día para acercarse a la parte alta de la tabla.

Además, el Como recibe al Manchester United, el Lille al Galatasaray, el Club Brujas, una de las revelaciones, que ganó a domicilio al Inter, juega con el Lens. El Inter recibe al Shakhtar. El martes, el Fenerbahce se mide al Slavia Praga y el Borussia Dortmund acude al campo del Sabah Baku. El Nápoles espera al Bodo Glimt y el PSV juega en el campo del Oporto. El Roma espera al Slovan Bratislava.

Madrid, 18 oct (EFE).- Programa de la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones que se disputará el martes y miércoles próximo.

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-- Programa de la tercera jornada.

- Martes 20 octubre

+ Fenerbahce (TUR) - Slavia Praga (CZE)

(Fenerbahce Sukru Saracoglu, Estambul; 18.45 hora CET (16.45 GMT)

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+ Sabah Baku (AZE) - Borussia Dortmund (ALE)

(Estadio Olímpico Baku; 18.45 hora CET (16.45 GMT))

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+ Liverpool (ING) - Villarreal (ESP)

(Anfield, Liverpool; 21.00 hora CET (19.00 GMT)

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+ Manchester City (ING) - AEK Atenas (GRE)

(Etihad Stadium, Manchester; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

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+ Nápoles (ITA) - Bodo/Glimt (NOR)

(Estadio Diego Armando MAradona, Nápoles; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

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+ Oporto (POR) - PSV Eindhoven (NED)

(Estadio Do Dragao, Oporto; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

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+ París Saint Germain (FRA) - Barcelona (ESP)

(Parque de los Príncipes, París; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

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+ Roma (ITA) - Slovan Bratislava (SVQ)

(Estadio Olímpico, Roma; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

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+ Stuttgart (ALE) - Atlético Madrid (ESP)

(MHP Arena, Stuttgart; 21.00 hora CET (19.00 GMT))

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- Miércoles 21 octubre

+ Como (ITA) - Manchester United (ING)

(Estadio Giuseppe Sinigaglia, Como; 18.45 CET (16.45 GMT))

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+ Lille (FRA) - Galatasaray (TUR)

(Estadio Pierre-Mauroy, Villenueve d'Ascq; 18.45 CET (16.45 GMT))

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+ Aston Villa (ING) - Viking (NOR)

(Villa Park, Birmingham; 21.00 CET (19.45 GMT))

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+ Bayern Múnich (ALE) - Arsenal (ING)

(Estadio Allianz Arena, Múnich; 21.00 CET (19.45 GMT))

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+ Club Brujas (BEL) - Lens (FRA)

(Jan Breydel Stadion, Brujas; 21.00 CET (19.45 GMT))

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+ Inter (ITA) - Shakhtar (UKR)

(Estadio Giuseppe Meazza, Inter; 21.00 CET (19.45 GMT))

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+ Betis (ESP) - Feyenoord (NED)

(Estadio La Cartuja, Sevilla; 21.00 CET (19.45 GMT))

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+ Real Madrid (ESP) - RB Leipzig (ALE)

(Estadio Santiago Bernabeu, Madrid; 21.00 CET (19.45 GMT))

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+ Sporting CP (POR) - LASK Linz (AUS)

(Estadio Jose Alvalade, Lisboa; 21.00 CET (19.45 GMT)).