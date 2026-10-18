15/10/2026 Estrella Morente zanja la polémica por su casting para 'La bola negra' y desvela si ha hablado con Penélope Cruz. Estrella Morente ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica que se generó tras sus declaraciones acerca del casting que realizó para 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi que se ha convertido en uno de los grandes éxitos del cine español de 2026. El largometraje, que cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Penélope Cruz y Glenn Close, se inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca y ha logrado situarse entre las diez películas españolas más taquilleras de la historia, con más de 23 millones de euros de recaudación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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MADRID (CHANCE)

Estrella Morente ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica que se generó tras sus declaraciones acerca del casting que realizó para 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi que se ha convertido en uno de los grandes éxitos del cine español de 2026. El largometraje, que cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Penélope Cruz y Glenn Close, se inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca y ha logrado situarse entre las diez películas españolas más taquilleras de la historia, con más de 23 millones de euros de recaudación.

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La controversia surgió después de que la cantaora asegurase que había hecho una prueba para participar en la película y relacionase su candidatura con el personaje que finalmente interpreta Penélope Cruz. Sin embargo, las directoras de casting aclararon que la prueba de Morente correspondía a otro papel, desmintiendo así que optase al personaje de la actriz madrileña. La artista explicó posteriormente que había confundido la información que conocía sobre el personaje con la intervención para la que se había presentado y que, finalmente, no pudo participar por motivos profesionales.

A su salida de la Sala Berlanga de Madrid, donde se ha inaugurado un talk show con motivo del 30 aniversario de 'Omega', el icónico disco de su padre, Enrique Morente, la artista ha respondido a las preguntas de la prensa. Acompañada de su marido, Javier Conde, y preguntada por las críticas recibidas tras sus declaraciones, ha optado por restar importancia al asunto. "Claro, no importa. Gracias", ha contestado, dando a entender que considera aclarada la polémica.

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Además, ha desvelado que no ha hablado con la mujer de Javier Bardem después del revuelo generado. La cantaora ya había publicado un comunicado en sus redes sociales para explicar el origen del malentendido, asumir su responsabilidad y expresar su admiración por la actriz, a quien definió como una intérprete a la que quiere mucho. También mostró su respeto por el trabajo de Los Javis y su agradecimiento por cualquier proyecto que contribuya a difundir la figura de Lorca.

Con estas nuevas declaraciones, ha evitado alimentar la controversia y ha preferido centrarse en su faceta artística. Su aparición pública ha coincidido con la celebración de las tres décadas de 'Omega', el álbum publicado en 1996 por Enrique Morente junto a Lagartija Nick que fusionó el flamenco con el rock y que está considerado uno de los trabajos más influyentes de la música española contemporánea.

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