Experta UNIR alerta que algoritmos en campaña facilitan "polarizar" y aconseja "controlar" información

Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. POLITICA JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

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"En la era del algoritmo, los electores deben recuperar el control de la información que consumen". Es la advertencia que realiza la directora académica del máster en Comunicación y Márketing Político de UNIR, Rocío Gutiérrez Díaz, ante la próxima campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una entrevista con Europa Press, Gutiérrez explica que el uso de las redes sociales "sí que es verdad que tienen una ventaja muy grande, que es la inmediatez de los mensajes, todo llega antes y llega en tiempo real".

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"Pero también es verdad -reseña- que se han convertido en el espacio donde se construye la opinión pública. Y aquí entran los algoritmos, que lo que hacen es seleccionar y jerarquizar los contenidos según lo que tú consumes, según las señales de comportamiento que van recogiendo del consumo de cada usuario".

Algo que, en sí mismo, no tiene por qué ser negativo, pero, señala la experta de UNIR, "el problema es que esto puede generar cámaras de eco, que refuerzan tus creencias o con lo que tú comulgas", lo que puede dar lugar "a que solo estás viendo una parte de la realidad".

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De este modo, "te estás olvidando o te están como restringiendo la otra parte de la realidad y esto puede acentuar sesgos como el de confirmación", según el cual, "lo que tú ves, acabas creyendo que es lo que piensa toda la gente".

El resultado más inmediato: la temida y ahora tan extendida polarización, "que es un hecho". "Es verdad -reconoce Rocío Gutiérrez- que las redes sociales son un buen campo de batalla para crear estos discursos de odio. Pero también es verdad que las demonizamos mucho, cuando pueden ser herramientas muy útiles y sobre todo en comunicación política siempre y cuando su uso sea ético y sea responsable".

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Así, como ejemplo, pone que los mensajes políticos lleguen a más personas, "incluso a aquellas que tienen desafección política o que no siguen la política, para explicar de manera más fácil medidas que pueden ser muy complejas a nivel técnico, o dando a conocer las propuestas de cada partido político", con recursos como vídeos o presentaciones.

"No todo es malo", defiende Gutiérrez, pero sí que determina que, para producir la polarización, "hay varias responsabilidades muy diferenciadas", que reparte, por un lado "en los propios partidos políticos que tienen que utilizar las redes sociales de una forma ética y de una forma responsable".

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A su juicio, también el usuario tiene responsabilidad, "porque no hay viralizar todo lo que aparece y no hay que creer que todo lo que se viraliza es lo más importante", cuando, con estos procesos con polémicas del momento "supone muchas veces que se están dejando de lado los temas que más preocupan a la ciudadanía, como puede ser la vivienda, el empleo o la economía".

Para la experta de UNIR, igualmente, tiene un papel muy destacado a la hora de evitar la polarización "la educación, la alfabetización digital" y, por último, "las propias redes sociales, que deberían poner también más controles y más límites sobre lo que se publica y lo que no".

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Sin embargo, considera que esos mensajes, simplificando temas complejos a través de las redes, no implica que "van a ser superfluos o frívolos", por lo que insiste en que "al final de lo que hay que escapar es, precisamente, del discurso vacío o de la polémica y realmente ir a lo que importa".

Pone como ejemplo de ello la posibilidad de dar a conocer los programas electorales de cada partido, "que un número muy bajito de personas lee hoy en día". Sería, además, una forma de "intentar luchar contra el discurso de odio y la polarización porque al final no es más fuerte el que más lanza polémicas o el que más critica sino el que realmente propone soluciones para la gente".

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JÓVENES.

Es evidente que los destinatarios principales de los mensajes en redes son los jóvenes, incluso, en esta ocasión, los que van a votar por primera vez. En palabras de Rocío Gutiérrez, "siempre hablamos de que los jóvenes no saben nada de política ni se informan o lo hacen solo por redes".

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Una idea que rebate asegurando que "hoy en día, hay un segmento joven de la población que sí que está muy involucrado en la política", a lo que une que "el joven que quiere informarse puede hacerlo y puede comparar", porque el hecho de que "los jóvenes utilicen las redes sociales para informarse no quiere decir que no tengan espíritu crítico o que no puedan hacer reflexión crítica".

Es una situación a la que no son ajenos los adultos, que "también pueden ser manipulados fáculmente", algunos por tener "una orientación partidaria muy acentuada o porque tienen una desconfianza muy marcada hacia los medios de comunicación". "El problema entonces -asegura- no es tanto lo que se publica en redes, sino el usuario que está detrás".

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Porque, insiste la experta, la polarización y los discursos de odio "están ahí", pero, con todo, apunta que "la gente tampoco confía ciegamente en un partido político que lo único que hace es criticar, lo que los ciudadanos quieren son partidos que propongan soluciones a sus problemas, y soluciones muy claras".

La gente requiere, incluso, que los partidos "hagan propuestas y que expliquen cómo las van a hacer". Por eso, insiste en que, aunque en el caso actual de España, donde la campaña y las elecciones del 29N "nos han pillado a todos un poco por sorpresa", lo que hay que buscar es "huir de la polarización, buscar y contrastar información y respetar opiniones diferentes a la tuya".

"Estamos en la era de la intoxicación y de la impaciencia. La cantidad de información que nos llega de tantos canales es tal que al final, para eso se crearon los algoritmos, para priorizar, para no agobiar a la gente con tanta información. Pero al final tú inconscientemente vas filtrando y vas dando la veracidad a lo que te interesa y a lo que no te interesa no tanto", subraya.

De este modo, Gutiérrez apunta que "el reto realmente está en salir tú a buscar la información, dejar de ser un usuario pasivo, de que el algoritmo te esté ofreciendo la información que tú consumes normalmente y buscar más allá y verificar y contrastar informaciones, opiniones y sobre todo la que son contrarias a la tuya". "Es la única forma de ver y entender el escenario completo a vista de águila", finaliza.