Salvamento acompaña a El Hierro a un cayuco con 131 personas, al menos una fallecida

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 18 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha localizado y acompañado hasta el puerto de La Restinga, al sur de El Hierro, a un cayuco con 131 personas, al menos una de ellas fallecida.

Un eco en el radar del SIVE alertó a los servicios de emergencia a las 04.30 horas de este domingo de la presencia de una embarcación a 2,7 kilómetros al sur de La Restinga.

PUBLICIDAD

A comprobarlo acudió la Salvamar Diphda, que localizó al cayuco y lo acompañó a puerto, según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal.

El dispositivo de socorro activado en tierra para asistir a estas personas continúa y ha confirmado que una de ellas está fallecida, al tiempo que dispone la evacuación de otras a centros sanitarios de la isla. EFE

PUBLICIDAD