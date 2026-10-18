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Nacho Duato sorprende desfilando descalzo para Francis Montesinos y se pronuncia sobre Miguel Bosé:

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Nacho Duato ha vuelto a demostrar que el arte no entiende de límites al convertirse en uno de los grandes protagonistas del homenaje a Francis Montesinos en Madrid, donde el diseñador ha sido reconocido por sus más de 50 años de trayectoria. El prestigioso bailarín y coreógrafo ha aceptado la invitación de su amigo para subirse a la pasarela, aunque, como él mismo ha confesado, no es muy partidario de este tipo de eventos: "No hay manera de decirle que no. 'Nacho, tienes que desfilar', yo 'que ya estoy muy mayor, que no quiero'", ha relatado con humor. Finalmente, ha cumplido con su compromiso y ha querido acompañar a uno de los grandes nombres de la moda española.

Vestido con pantalón negro, americana y completamente descalzo, Nacho ha protagonizado uno de los momentos más espontáneos del desfile. Lejos de limitarse a caminar por la pasarela, ha incorporado sus característicos movimientos de danza, elevando los brazos y manteniendo el equilibrio sobre una pierna, para sorpresa de los asistentes. Incluso ha mordido la capa de gasa de una de las modelos que pasaba a su lado, que ha improvisado y le ha seguido el juego, protagonizando una divertida escena. "Yo creo que es uno de los grandísimos de este país y de todo el mundo", ha asegurado, recordando que le sigue desde que tenía 14 años y que ha trabajado con él en diferentes ballets.

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Más allá de su faceta artística, Duato también ha hablado de su presente profesional y de su deseo de disfrutar de una vida más tranquila, aunque ha dejado claro que sigue teniendo numerosos proyectos entre manos. El coreógrafo ha explicado que prefiere dedicar su tiempo a pintar, escribir y leer, y ha defendido la importancia de la soledad para la creación artística: "El artista tiene que buscar la soledad, si no, no puedes concentrarte y buscar algo dentro de ti". Además, ha adelantado algunos de sus próximos proyectos, entre ellos un libro de conversaciones sobre su vida y un documental que lleva dos años y medio grabándose. También ha puesto en valor su labor solidaria a través de una fundación dedicada a operar a niños con polio, una tarea que sigue ocupando un lugar importante en su vida.

Durante la conversación, también se ha pronunciado sobre Miguel Bosé y la paternidad del cantante, con quien mantiene una relación cercana. Preguntado por sus hijos no ha dudado en mostrar su cariño hacia ellos: "Me encantan sus hijos, yo los conozco y son maravillosos". Sobre las decisiones personales del intérprete de 'Amante bandido', ha dejado claro que respeta su libertad y que no pretende juzgarle: "No, él que haga lo que quiera, me parece muy bien". Y, cuando le han preguntado directamente por su postura ante todo lo que haga Miguel, ha respondido con rotundidad y afecto: "Yo todo lo que haga él lo celebro". Unas palabras con las que Nacho Duato ha mostrado públicamente su apoyo al cantante, sin entrar en polémicas y dejando claro que su prioridad es el cariño y el respeto hacia las decisiones de su amigo.

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