Detenido un hombre en Palma por violar y grabar a una mujer en los baños de un local de ocio de Palma

18/10/2026 Un agente de la Policía Nacional en Playa de Palma. POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL

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La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, haber violado, grabado y difundido la agresión a una mujer en los aseos de un establecimiento de ocio ubicado en la zona de Playa de Palma.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado, cuando los agentes fueron alertados de este suceso por el 091, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

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Al llegar, vieron a una chica llorando y se entrevistaron con una amiga que hizo de traductora. Esta les explicó que la víctima había conocido al hombre previamente cuando intentaba flirtear con ella pero la chica le dijo claramente que no quería mantener relaciones sexuales con él.

En un momento determinado, la mujer fue al baño y el hombre la siguió. En la puerta, el personal de seguridad le dijo que no podía entrar al aseo con ella. No obstante, en un despiste de los trabajadores, el presunto autor entró junto a mujer.

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En ese instante, el denunciado agarró a la víctima y le puso de rodillas para mantener relaciones sexuales. De hecho, esta se hizo heridas y sangre en las rodillas cuando trató de levantarse y arrastrarse para apartarse.

A continuación, el agresor la forzó y mantuvo relaciones sexuales sin protección. De la misma manera, la mujer vio que el hombre grababa la agresión y la pasó mediante una aplicación de mensajería instantánea a otras personas.

Una vez pudo abrir la puerta del baño, la mujer fue auxiliada por el personal de seguridad al que le explicaron lo sucedido. En ese instante, dieron aviso a la Policía Nacional al mismo tiempo que controlaban al denunciado.

Tras conocer toda la información, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual con penetración y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendida, antes de interponer denuncia en la Jefatura Superior de Policía.

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