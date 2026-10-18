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XFuture Summit reúne en Madrid a 40 líderes de empresas como NASA, Google o Airbus

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Madrid, 18 oct (EFE).- XFutures Summit, un encuentro internacional que persigue abrir el futuro tecnológico a la ciudadanía, reunirá esta semana en Madrid a más de 40 líderes de compañías como NASA, Microsoft, Google, Airbus o Mastercard para debatir sobre el impacto de este sector en las empresas y la sociedad.

La cumbre, que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre, se centrará en inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, está integrada en la Madrid Tech Week 2026 y organizada en colaboración con la Comunidad de Madrid.

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Omar Hatamleh, presidente de XFutures y antiguo responsable de inteligencia artificial de NASA, organiza el evento junto al vicepresidente de XFutures Juan Cumbrado, un ejecutivo español con más de 30 años ligados a la gestión internacional y las tecnologías.

El encuentro está diseñado para que los asistentes participen activamente en la conversación.

Esta es la idea rectora de las Breakout Sessions, el Investor Day y las masterclasses abiertas al público. A lo largo de ellas se desarrollará un evento que reunirá a destacados directivos y referentes internacionales de compañías como Microsoft, Google, SAP, Samsung, Airbus, DHL, HP, BBVA, Mastercard o Sony Music.

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La jornada principal tendrá lugar el 23 de octubre en el Auditorio Fundación Mutua Madrileña. Allí se desarrollará en un formato abierto de foro para el intercambio de conocimiento entre líderes empresariales con representantes del ámbito público, el ecosistema emprendedor y ciudadanos particulares.

Los organizadores explican que el diseño de XFutures parte de la idea central de que las grandes transformaciones sociales nacen en la intersección entre tecnología, empresa, inversión, educación y sociedad. EFE

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