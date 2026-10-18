El Gobierno galo eleva a 1.800 los detenidos y a 500 los policías heridos durante las protestas en Francia

Guardar

Las autoridades francesas han condenado el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, una jornada que se ha saldado con 1.800 detenidos y más de 500 agentes heridos, según datos del Gobierno galo.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha denunciado en redes sociales agresiones a las fuerzas del orden, así como atentados contra instituciones edificios públicos y comercios, y ha señalado que, "lamentablemente", el balance sanitario ofrecido es solo provisional.

PUBLICIDAD

Nuñez ha responsabilizado de estos delitos a "varios miles de individuos de la ultraderecha" a los que, más tarde, se habrían sumado "delincuentes" que "saquearon y devastaron" numerosos establecimientos en ciudades como París, Marsella, Lyon, Burdeos, Rennes, Estrasburgo, Grenoble, Niza, Limoges "y muchas otras".

"Nada puede justificar esto", ha sentenciado. En este estado de cosas, Nuñez recordado que, si bien "manifestarse es un derecho fundamental, sembrar el desorden con violencia y de manera concertada no lo es".

El titular de Interior ha agradecido la labor de los policías, gendarmes y bomberos que "intervinieron en condiciones extremas" en toda Francia y ha anunciado que desde este mismo domingo se llevarán a cabo investigaciones para identificar a los autores de estos actos y llevarlos ante la Justicia.

PUBLICIDAD

"La República no cederá nada a aquellos que quieran imponer el desorden y la violencia", ha concluido el ministro en línea con las palabras del presidente Emmanuel Macron, quien ya advirtió ayer de que los responsables de los disturbios serán "perseguidos y castigados".

Unas 550.000 personas han participado en las movilizaciones celebradas este sábado a lo largo y ancho de Francia, según la estimación de las autoridades. La Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato francés, ha elevado a más de 800.000 la cifra de asistentes. En este contexto, el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, ha dado este mismo sábado instrucciones a las fiscalías francesas para que soliciten prisión provisional para los responsables de ataques a la Policía o edificios públicos.

PUBLICIDAD