La Húngara, entregada a Isabel Pantoja ante su nueva gira: "Es la artista más grande que ha dado España"

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MADRID (CHANCE)

La Húngara ha vuelto a demostrar el cariño y la admiración que siente por Isabel Pantoja, con quien mantiene una estrecha amistad desde hace años. La cantante, que ha dejado la puerta abierta a volver a compartir escenario con la tonadillera, se ha mostrado entusiasmada ante su regreso a los conciertos con la gira 'Marinero de luces, 40 años después', con la que celebrará el 40 aniversario de uno de los discos más emblemáticos de su carrera.

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"Me parece fantástico, fabuloso, la mejor noticia que me podías dar hoy", ha confesado al conocer los nuevos planes profesionales de su amiga. Sin descartar una nueva colaboración sobre las tablas, La Húngara ha asegurado que estaría encantada de acompañarla de nuevo: "Me encantaría. ¿Por qué no? Estar atento, que lo mismo me vuelvo a poner el vestido y me voy con Isabel Pantoja a cualquier escenario donde ella me invite. Para mí sería un placer".

La artista no ha escatimado en elogios hacia la intérprete de 'Marinero de luces', a quien admira tanto por su trayectoria musical como por su calidad humana. "Todo el que me conoce sabe que yo las quiero, que las adoro y que estaré seguro, seguro, seguro en algunos de sus conciertos brindándoles todo mi cariño y todo mi apoyo", ha asegurado, antes de definirla como "la artista más grande que ha dado a España y de las grandes que nos quedan en España". "Hay que quererla y admirarla. Isabel Pantoja, ole tú", ha sentenciado.

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La Húngara también ha tenido palabras de cariño para Kiko Rivera, que se prepara para publicar su primer disco, 'Volver a sentir', un proyecto especialmente personal con el que el DJ inicia una nueva etapa musical. Preguntada por este lanzamiento, la cantante ha augurado que el trabajo gustará al público y ha destacado la ilusión con la que lo ha preparado. "Las cosas que se hacen con ilusión son bonitas todas", ha señalado.

Asimismo, se ha pronunciado sobre Lola García, la pareja del hijo de Isabel Pantoja, a quien todavía no ha tenido ocasión de conocer personalmente, aunque sigue con interés su faceta artística. "No, no la he conocido, pero es una chica encantadora, con mucho arte, una bailadora de escándalo. Entonces, me encantaría", ha comentado. Sobre su relación actual con la tonadillera y Agustín Pantoja, ha dejado claro que el cariño permanece intacto: "Yo las quiero mucho y yo sé que ella me quiere a mí también". Un afecto que, a juzgar por sus palabras, podría volver a materializarse próximamente sobre los escenarios.

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