Letonia activa la alerta aérea en tres municipios tras la posible incursión de un dron en Lituania

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Las Fuerzas Armadas de Letonia han activado este domingo las alertas antiaéreas, reforzando la vigilancia de la OTAN y pidiendo a la población que se ponga a cubierto tras la incursión de un objeto volador no identificado, posiblemente un dron, en el espacio aéreo de la vecina Lituania con una trayectoria que podía llevarlo a territorio letón, en una situación de emergencia que ha durado unos pocos minutos.

"Posible amenaza en el espacio aéreo de Letonia. Informamos que existe una posible amenaza en el espacio aéreo de Letonia en los municipios de Bauska, Aizkraukle y Ogre", ha señalado el Ejército letón en un mensaje en redes sociales a primera hora del día.

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La advertencia se ha activado a las 7.40 horas (hora local) y las autoridades han recomendado a la población permanecer en sus viviendas, mantener dos paredes entre ellas y el exterior y seguir las comunicaciones oficiales. Asimismo, han instado a no acercarse a posibles objetos sospechosos que volasen a baja altura y a avisar a los servicios de emergencia a través del teléfono 112.

Según ha aclarado el organismo militar letón, el incidente se ha producido después de que, entre las 6.00 y las 8.00 horas, se detectase una aeronave no identificada, posiblemente un dron, en el espacio aéreo lituano. La posibilidad de que cruzase la frontera motivó la activación de las alertas en los tres municipios letones.

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En una comunicación posterior, las propias Fuerzas Armadas del país han aclarado que, de acuerdo con la información disponible, "los cazas no derribaron el presunto dron", por lo que "existe la posibilidad de que el objeto no identificado se haya autodestruido". El lugar del incidente se encuentra en el distrito lituano de Pasvalys, en el norte del país y próximo a la frontera letona.

La respuesta al este incidente ha incluido el despliegue de aviones de combate de la misión de policía aérea de la OTAN para investigar la amenaza. Las autoridades lituanas mantienen abierta una investigación sobre lo sucedido.

Por su parte, la radiotelevisión pública lituana LRT ha informado de que la zona del impacto ha sido localizada y acordonada, y de que se han recuperado fragmentos del aparato que podrían contribuir a determinar su procedencia. Según el mismo medio, las primeras alertas aéreas se activaron en Lituania después de que un objeto desconocido entrara en el país desde el espacio aéreo polaco.

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