Indonesia lanza desde aviones 2,4 toneladas de hielo seco contra los incendios en Sumatra

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Yakarta, 18 oct (EFE).- Los equipos de emergencia de Indonesia lanzaron desde aviones un total de 2,4 toneladas de hielo seco para tratar de mejorar la calidad del aire y extinguir los incendios que continúan este domingo asolando la isla occidental de Sumatra.

La operación, inédita esta temporada en la lucha contra los fuegos, consistió en una serie de vuelos durante el jueves y el viernes en zonas del sur de Sumatra, con una duración total que superó las siete horas, apuntó en un comunicado la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

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El objetivo era tratar de dispersar la densa capa de humo procedente de las llamas que afectaba a la población y las operaciones del aeropuerto de la ciudad de Palembang, en la provincia de Sumatra Meridional.

En un vídeo publicado por el BNPB se puede ver al personal mientras carga una avioneta con decenas de sacas de hielo. Ya en el aire, el equipo descompone la sustancia en partículas del tamaño de un grano de arroz antes de arrojarlas por encima desde las alturas.

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La misión dio resultado y mejoró notablemente la visibilidad, lo que permitió al aeropuerto retomar sus operaciones con normalidad, apunta la agencia indonesia, que pretende hacer más ensayos para estudiar su eficacia en otras regiones.

Indonesia enfrenta desde hace semanas una ola de incendios forestales y agrícolas, muchos de ellos vinculados a la industria del aceite de palma, agravados por la falta de lluvias a causa del fenómeno El Niño.

Estos incendios se complican aún más cuando afectan a las turberas, humedales formados por la acumulación de materia vegetal parcialmente descompuesta, donde el fuego puede permanecer activo bajo tierra incluso después de apagarse las llamas superficiales.

Sumatra Meridional es una de las seis provincias más afectadas, junto con las regiones indonesias en la isla de Borneo, con 189 puntos calientes detectados en la noche del viernes, por lo que las autoridades la eligieron para probar esta técnica alternativa.

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Las nubes de humo tóxico procedentes de Sumatra también afectan a los países vecinos Malasia y Singapur, que han ofrecido ayuda a Indonesia para combatir las llamas.

Esta temporada de incendios recuerda a la registrada en 2019, cuando miles de hectáreas en Sumatra y Borneo fueron pasto de las llamas, lo que causó tensiones entre Yakarta y los Gobiernos de Singapur y Kuala Lumpur, donde se reportaron miles de casos de infección respiratoria por las nubes tóxicas de humo. EFE

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(foto)(vídeo)