La Cedeao y la alianza del Sahel retoman diálogo en Senegal hacia un marco de cooperación

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Nairobi, 18 oct (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y la Confederación de Estados del Sahel (AES) —integrada por Burkina Faso, Níger y Malí— celebraron en Dakar su primera reunión ministerial conjunta, en la que acordaron encauzar sus relaciones bajo los principios de buena vecindad y soberanía tras meses de distanciamiento.

“Las partes han acordado establecer grupos de trabajo temáticos conjuntos para pactar los intercambios técnicos con el objetivo último de llegar a la conclusión de un acuerdo-marco de cooperación entre la Cedeao y la Confederación AES”, indicó un comunicado conjunto publicado a primera hora de este domingo.

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Ambos bloques destacaron que “sus relaciones deben guiarse por los principios de buena vecindad, respeto de la soberanía, la dignidad y el bienestar de las poblaciones de África Occidental”.

Burkina Faso, Níger y Malí se habían separado hace más de 18 meses de la Cedeao y para intentar superar esta ruptura institucional, las delegaciones pactaron la creación de mecanismos técnicos bilaterales para avanzar hacia un entendimiento jurídico definitivo.

Los resultados de estas mesas técnicas serán evaluados por los ministros de ambos bloques de cara a una próxima sesión, que se definirá más adelante por vía diplomática.

Al cierre del encuentro, que se celebró este sábado en Senegal, las delegaciones expresaron su agradecimiento al presidente senegalés y mandatario en ejercicio de la Cedeao, Bassirou Diomaye Faye, por su “hospitalidad y su impulso constante a la integración regional”.

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Estas tres naciones, gobernadas por juntas militares tras sufrir golpes de Estado, establecieron un pacto de defensa común contra los grupos yihadistas, además de promover la cooperación económica.

En los últimos años, Burkina Faso, Mali y Níger iniciaron un proceso de distanciamiento de su exmetrópoli, Francia, buscando otros aliados como Rusia, tras retirarse del G5 Sahel, una fuerza antiterrorista financiada por la Unión Europea, y de la Corte Penal Internacional (CPI). EFE

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