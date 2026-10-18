El Parlamento egipcio prolonga dos días más el debate para autorizar el envío de tropas a Arabia Saudí

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El Parlamento egipcio ha suspendido la sesión de este domingo en la que se debatía la concesión de poderes especiales al presidente, Abdelfatá al Sisi, para el envío de tropas a Arabia Saudí en defensa antes los ataques de los hutíes y ha anunciado dos jornadas más, hasta el martes, para debatir la propuesta.

El diputado Mostafa Bakri ha explicado que el motivo de la prórroga es que muchos diputados han solicitado la palabra. "El motivo de la continuación de las sesiones de la Cámara de Representantes durante dos días más es la existencia de un gran número de peticiones de palabra", ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales.

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"Es probable que la votación sobre la autorización al señor presidente de la República para enviar fuerzas militares a Arabia Saudita sea el próximo martes", ha añadido.

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, afirmó el sábado que su país hará "todo lo necesario" para proteger a Arabia Saudí y anunció la convocatoria de una sesión de urgencia del Parlamento para autorizar medidas defensivas concretas si hay una petición formal saudí.

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"No queremos combatir ni atacar a nadie. Solo vamos a defender a Arabia Saudí", explicó el mandatario egipcio, que considera la defensa de la seguridad y la soberanía saudíes una prioridad.

El pasado jueves el propio Al Sisi destacó que Egipto y Arabia Saudí son el corazón de las naciones árabe e islámica y advirtió de que cualquier daño contra cualquiera de los dos países afectaría al otro.