Agencias

Valverde como lateral, novedad en la alineación de Mourinho para el Sevilla

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Madrid, 18 oct (EFE).- Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, decidió alinear a Fede Valverde en el lateral derecho en el once titular para el encuentro de la novena jornada de LaLiga EA Sports, en el que el Sevilla visita el Santiago Bernabéu (21.00 horas CEST).

En la zaga, el técnico portugués devuelve la titularidad a Huijsen, suplente ante la Roma, y repite on Cucurella y Konaté, dando al uruguayo la banda derecha, posición en la que ha terminado jugando los dos últimos encuentros del Real Madrid.

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Por delante, introduce un cambio necesario en el centro del campo, al poner a Arda Güler acompañando a Tchouaméni en el doble pivote. La mediapunta será para Bellingham, acompañado en los extremos por Endrick, que se estrena como titular, y Diomande, que repite, y Mbappé, como de costumbre, actuará de delantero centro.

El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Endrick, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

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