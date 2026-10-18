Buze Diriba, récord femenino en el maratón de Amsterdam con doblete etíope

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- Los etíopes Lemi Berhanu, con un tiempo de 2h03:33, y Buze Diriba, en 2h16:11, récord de la prueba femenina, se impusieron este domingo en el maratón de Amsterdam (Países Bajos), sobre un recorrido plano en un día lluvioso y con viento.

Berhanu, de 32 años y cuya mejor marca personal en maratón era 2h04:33 desde el 22 de enero de 2016 en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), registró un crono en la capital neerlandesa de 2h03:33, un minuto menos que su anterior mejor plusmarca.

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Con este triunfo, Berhanu amplía un palmarés que también incluye una victoria en 2016 en el 'major' de Boston, en el que fue segundo en 2021, y triunfos en Zurich (2014), Dubai (2015), Varsovia (2015), Xiamen (2017), Mumbai (2023 y 2024), Praga (2024 y 2025), Pekín (2024 y 2025).

Por detrás, acompañándolo en el podio de Amsterdam estuvieron dos kenianos, Nicholas Kipkorir (2h03:39), segundo, y Patrick Mosin (2h03:58), tercero.

En la categoría femenina el dominio fue totalmente etíope. La victoria fue para Buze Diriba, de 32 años, con un crono de 2h16:10, récord de la prueba y marca personal mejorando los 2h19:34 de Frankfurt en 2025. Segunda quedó Aynalem Desta (2h17:06) y tercera Meseret Belete (2h18:05).

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Para Diriba esta es la tercera victoria en un maratón tras hacerlo en Toronto (2023) y Frankfurt (2025).