34-31. Los Texans dan un golpe en la mesa en Wembley

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Chicago (EE.UU.), 18 oct (EFE).- Los Houston Texans derrotaron este domingo por 34-31 a los Jacksonville Jaguars en el estadio londinense de Wembley, con un gol de campo de Ka'imi Fairbairn en el último suspiro, en un duelo entre rivales del Sur de la AFC marcado por los tres pases de 'touchdown' del mariscal de campo C.J. Stroud.

Stroud completó 24 de sus 34 pases para 312 yardas, con tres líneas de anotación y una interceptación. Alcanzó por segunda vez en su carrera las 300 yardas de pase y al menos tres 'touchdowns'.

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Foster Moreau recibió dos de esos pases y Jaylin Noel atrapó el tercero para Houston.

Los Texans llegaron al último cuarto con una ventaja de 31-21, pero los Jaguars reaccionaron con un pase de 'touchdown' de Trevor Lawrence a Travis Hunter y un gol de campo de 60 yardas de Cam Little, que igualó el marcador a falta de un minuto y 55 segundos para el final.

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Fairbairn resolvió después el encuentro con su segundo gol de campo de la jornada, tras convertir uno de 25 yardas en el segundo cuarto. Houston había tomado aire con un 'touchdown' por tierra de Jawhar Jordan, de 25 yardas, después de que Noel ampliara la ventaja con una recepción de anotación.

Lawrence terminó con 306 yardas, cuatro pases de 'touchdown' y una interceptación, tras completar 24 de sus 41 intentos. Bhayshul Tuten recibió dos envíos de anotación y Nate Boerkircher atrapó otro.

Jacksonville disputaba su segundo partido consecutivo fuera de Estados Unidos, tras enfrentarse a los Philadelphia Eagles en el Tottenham Hotspur Stadium, también en Londres.

Pese a la derrota, los Jaguars mantuvieron el liderato del Sur de la AFC con cuatro victorias y dos derrotas, por delante de los Indianapolis Colts, segundos con 2-3. Los Texans mejoraron su balance a 2-4 y ocupan la tercera posición, mientras los Tennessee Titans cierran la clasificación sin triunfos (0-5). EFE

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