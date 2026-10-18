La cantante Patti Smith llega Oviedo (España) para recoger el Premio Princesa de Asturias

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Oviedo, 18 oct (EFE).- La cantante estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, fue la primera de los galardonados de este año en llegar, este domingo, a la ciudad española de Oviedo, donde se celebrará la ceremonia de entrega el viernes próximo.

La considerada 'la madrina del punk' entró en el hotel Reconquista, acompañada de la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, donde la esperaban decenas de seguidores.

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Mientras sonaban las gaitas típicas de la región de Asturias, la autora de títulos tan conocidos como 'Because the night', coescrito con Bruce Springsteen, o 'People have the power', quiso acercarse a los fans para saludarlos, incluso alguno pudo entregarle un regalo.

Posteriormente, llegó al hotel el director ejecutivo de Crop Trust y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard de Noruega (Premio Cooperación Internacional), Stefan Schmitz.

Oviedo recibirá el lunes a la astronauta estadounidense Christina Koch (Concordia), al novelista inglés Julian Barnes (Letras) y a los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica).

A lo largo de la semana llegarán el resto de premiados; el último será el futbolista argentino Leo Messi (Deportes), el jueves, cuando participará en un acto con la comunidad educativa.

Smith, reconocida con el Princesa de las Artes por su "impetuosa creatividad" y compromiso contra las injusticias, participará en varios actos organizados durante los días previos a la entrega de estos galardones. El lunes se reunirá con estudiantes y profesores.

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Además, ofrecerá dos conciertos, el martes y el miércoles: primero en la localidad de Gijón y luego en la propia ciudad de Oviedo, justo cincuenta años después de su primera actuación en España.

También participará en una actividad colectiva, en la que una amplia representación coral de Asturias y centenares de voces anónimas se unirán para cantar con ella 'People have the power'.

Los representantes de Bóveda Global de Semillas de Svalbard, reconocida por representar un modelo de "multilateralismo eficaz" para garantizar la base genética de los sistemas alimentarios, también participarán en encuentros con investigadores y con el público general.

La ceremonia de entrega estará presidida por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados de sus hijas: la princesa Leonor, heredera de la Corona, y la infanta Sofía. EFE

(foto) (vídeo)