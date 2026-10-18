Fiscalía de Perú pide cadena perpetua contra hermanos acusados de liderar banda terrorista

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Lima, 18 oct (EFE).- El Ministerio Público de Perú pidió cadena perpetua contra los hermanos José y Víctor Quispe Palomino por presuntamente haber liderado la organización subversiva Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Valle cocalero más grande del país entre 2002 y 2018, después de haber sido integrantes de la banda terrorista Sendero Luminoso.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó este domingo que la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo del fiscal superior Andrés Montoya, presentó dicha acusación contra Víctor Quispe Palomino, alias José, y Jorge Quispe Palomino, alias Raúl.

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Los hermanos Quispe Palomino fueron integrantes de Sendero Luminoso en décadas anteriores, pero en los inicios de los años 2000 formaron su propio movimiento, el MPCP, y lideraron a los seguidores de aquella organización en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

La misma sanción se ha solicitado contra otros integrantes de la cúpula terrorista, como Tarcela Loya, alias Olga, Teodoro Benites, alias Dino, y Eleachin Huamán, alias Julio Pucañahui, en calidad de integrantes del Comité Central de la red.

Además, se requirieron penas de entre 25 y 30 años de prisión efectiva contra Alexander Alarcón, alias Renan, Joel Chirote, alias Roberto y Franklin Tello, alias Lucio, por el delito de terrorismo agravado.

La acusación incluye además el pago de 38,5 millones de soles (11 millones de dólares) de reparación civil a favor del Estado.

El documento fiscal, de más de 2.000 páginas, acumula 74 expedientes y documenta 124 hechos delictivos perpetrados por Sendero Luminoso.

Los cargos imputados en la acusación abarcan participaciones individuales, autoría mediata, así como la dirección de múltiples atentados ejecutados contra bases militares, efectivos de las Fuerzas Armadas, miembros de la PNP y comunidades nativas en las regiones del sur del país de Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.

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La acusación también detalla la práctica sistemática de secuestro de hombres, mujeres y niños —denominados pioneritos—, quienes eran retenidos en campamentos terroristas, sometidos a explotación y adoctrinamiento o incorporados como combatientes.

Entre los hechos más graves de la acusación figura la emboscada contra la patrulla de Comandos 19 del Ejército y la Marina (2003), con siete fallecidos; el ataque a una base policial en Ayacucho (2009), que dejó cinco muertos; el secuestro de 39 trabajadores de empresas contratistas en el Vraem (2012); y el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú (2012), donde perdió la vida la capitana Nancy Flores Paucar.

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Sendero Luminoso, de corte maoísta, es -según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)- el principal responsable de la muerte de unas 69.000 personas durante el conflicto armado interno (1980-2000), donde junto con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), de tendencia marxista, buscaron tomar el control del Estado por la vía armada y mediante acciones terroristas. EFE