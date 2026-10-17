Trump promete a Kentucky una planta farmacéutica si votan republicano

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Nueva York, 17 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que realiza grandes esfuerzos con una intensa campaña electoral con miras a revalidar a su Partido Republicano en los comicios del 3 de noviembre, prometió este sábado en Kentucky que, si gana el control del Congreso, construirá allí una planta farmacéutica con una inversión de 100 millones de dólares.

Trump está haciendo lo posible por movilizar a los votantes para asegurar que los republicanos salgan a votar, ante los resultados de las encuestas que muestran un descontento con su gobierno, debido al aumento del costo de la vida y la gasolina a causa de la guerra contra Irán.

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"Si ganan los republicanos, el Departamento de Guerra invertirá 100 millones de dólares en la compañía farmacéutica Antheia para revitalizar una gigantesca planta de fabricación de medicamentos en Winchester, Kentucky, pero si ganan los demócratas no podrán hacerlo", dijo durante un extenso discurso en el que atacó, como suele hacer, al partido azul, los inmigrantes, las ciudades santuario y a los candidatos demócratas socialistas.

El mandatario aseguró a sus entusiastas seguidores que no necesita estar metido en la campaña. "Podría quedarme en casa, yo ya gané, pero tengo que hacerlo porque si ganan las elecciones de medio término (los demócratas) van a ver un declive, la incompetencia dr la que hablamos va a volver. No creo que nuestro país pueda soportarlo de nuevo", afirmó.

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Trump pidió apoyo para sus candidatos., el representante Andy Barr que busca reemplazar al senador Mitch McConnell, que se retira y Ed Gallrein a la Cámara de Representantes por el distrito 4 de Kentucky, donde el mandatario se impuso con el con un 30,53% de los votos en 2024.

El presidente aseguró que gracias a sus aranceles, de la que dijo era antes su palabra favorita, "y al líder adecuado" en el país, se están construyendo y revitalizando fábricas a través del país con inversiones millonarias que generarán miles de empleos, entre estas en Kentucky.

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Trump aseguró a las huestes republicanas, muchos de los cuales llevaban gorras alusivas a la campaña, que él cumple todas sus promesas y reiteró su ya anunciada promesa de otorgar 5.000 dólares a los votantes adultos si los republicanos retoman el control del Congreso.

Venezuela también estuvo presente en su discurso, al hablar de sus logros y también de haber hecho cosas "que nunca prometí", como el pacto para el uso militar de Groenlandia y Venezuela."Nunca prometí Venezuela. ¿Saben cuánto dinero estamos sacando de Venezuela? Cientos de millones de dólares, estamos trabajando con los venezolanos", señaló.

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Estados Unidos detuvo el pasado enero al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico y otros delitos, tras lo cual hizo un pacto con la presidenta en funciones Delcy Rodríguez, con quien firmó un pacto el pasado agosto que le otorga al país el control mayoritario de los yacimientos de petróleo. EFE