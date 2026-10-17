Talibanes afirman haber matado siete soldados paquistaníes en nuevos choques fronterizos

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Kabul, 17 oct (EFE).- Las autoridades talibanes de Afganistán afirmaron este sábado que siete soldados paquistaníes murieron y otros seis resultaron heridos en nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de ambos países en la provincia afgana de Paktia, junto a la disputada frontera común.

“Los combates comenzaron esta tarde por iniciativa de las fuerzas pakistaníes. Según nuestra información, siete soldados pakistaníes han muerto y otros seis han resultado heridos”, declaró a EFE un funcionario talibán que solicitó el anonimato.

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Los enfrentamientos se registraron en el distrito de Dand Patan, junto a la Línea Durand, que separa Afganistán de Pakistán y cuyo trazado es objeto de una histórica disputa entre ambos países.

La fuente aseguró que los combates, iniciados durante la tarde y que se prolongaron hasta la noche, habían concluido.

El balance de víctimas comunicado por las autoridades talibanes no ha podido ser verificado de forma independiente y, por el momento, no se dispone de una confirmación paquistaní de las bajas.

Medios afganos como KabulNow y Afghanistan International también informaron este sábado de intercambios de fuego entre ambos ejércitos en la zona fronteriza de Paktia, aunque sin confirmar el número de muertos y heridos.

Los incidentes se producen en un contexto de creciente tensión entre Islamabad y Kabul por la actividad de grupos armados en la frontera. Pakistán acusa a las autoridades afganas de permitir que insurgentes paquistaníes operen desde territorio afgano, una acusación que Kabul rechaza.

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Según un informe publicado esta semana por la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), los incidentes transfronterizos causaron 512 civiles muertos y 1.236 heridos entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. EFE