Netanyahu vuelve a poner en duda un ataque colono, esta vez contra diplomáticos europeos

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Jerusalén, 17 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, puso en duda este sábado la agresión sufrida por diplomáticos europeos a manos de colonos en el pueblo palestino de Taybe (Cisjordania), calificándola de "presunto ataque" sin "pruebas verificables", según un mensaje difundido en X por su Oficina.

"PRESUNTO ATAQUE A DIPLOMÁTICOS EUROPEOS: LAS ACUSACIONES GRAVES REQUIEREN PRUEBAS SÓLIDAS", comienza el mensaje en inglés y en mayúsculas, que insta a la "prudencia antes de sacar conclusiones".

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"La delegación diplomática entró en una zona sensible, con antecedentes de enfrentamientos, sin coordinación previa con las Fuerzas de Defensa de Israel", añade el texto, que alega que "dicha coordinación es fundamental para proteger a los diplomáticos (...) y prevenir la violencia".

Además, el comunicado confirmá que en la visita -en la que participaron los cónsules francés, belga y representantes polacos- estaba también el alcalde galo Bernard Baudoux, pero de él solo dice que izó "la bandera palestina en su edificio municipal, lo que llevó a las autoridades francesas a ordenar su retirada".

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El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, condenó hoy el ataque perpetrado por colonos enmascarados y dijo en un mensaje en X que un "alcalde francés había sido agredido y un vehículo belga dañado", detalles que también confirmó a EFE el párroco latino de Taybeh, Bashar Fawadleh, basándose en imágenes y vídeos del suceso.

La Oficina de Netanyahu cuestionó esos hechos: "las imágenes publicadas muestran a individuos enmascarados enfrentándose a un vehículo diplomático. Otras imágenes muestran una ventanilla rota y a una persona (Baudoux) tendida en el suelo. Estas imágenes, por sí solas, no permiten establecer la secuencia completa de los hechos ni determinar la responsabilidad individual".

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Ayer, Netanyahu también calificó de "presunto" ataque el asalto perpetrado por más de 50 colonos contra palestinos que cosechaban aceitunas en el pueblo de Abu Falah, durante el que una fotógrafa estadounidense del Washington Post, Heidi Levine, recibió una paliza y tuvo hoy que ser operada de una mano.

Los hechos fueron documentados en vídeo y foto por otros periodistas y activistas, en los que aparece Levine siendo pateada y golpeada por colonos enmascarados pese a llevar su chaleco antibalas y su casco.

De forma habitual, y más durante estas semanas en las que los palestinos de Cisjordania ocupada intentan cosechar su olivos, los colonos de los asentamientos buscan impedir que lleguen a sus tierras mediante la intimidación y la violencia, en muchas ocasiones con el respaldo del Ejército israelí.

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Israel no suele arrestar a los colonos (a veces uniformados y en servicio) que agreden o matan a palestinos y casi nunca una investigación termina en una acusación formal, por lo que diversas ONG denuncian un clima de "total impunidad" en Cisjordania ocupada. EFE