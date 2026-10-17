Los nacionalistas escoceses relanzan su apuesta por la independencia de Reino Unido

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El ministro principal de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), John Swinney, ha relanzado este sábado en el congreso anual de su partido celebrado en Aberdeen la apuesta por una Escocia independiente.

"El viento sopla con firmeza en las velas del movimiento independentista de Escocia. Estamos ganando por una verdad muy simple. Escocia está lista para la independencia", ha proclamado Swinney, que logró en mayo una histórica quinta victoria electoral consecutiva para el SNP en las elecciones escocesas.

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Esta vía de la independencia sería además el camino rápido para el regreso de Escocia a la UE. "No tenemos que estar atrapados en el Brexit. De vuelta al corazón de Europa. Esa es la Escocia que elijo", ha argüido Swinney.

Swinney ha rechazado además las propuestas del Gobierno británico para negociar unas competencias más amplias para Escocia con el argumento de que no aporta nada al futuro constitucional de Escocia y supondría seguir en Reino Unido.

"Algunos creen que deberíamos ser como Mánchester. Me temo que no estoy de acuerdo. Escocia no es una ciudad. No somos una región. Somos una nación y pronto seremos una nación independiente", ha recalcado.

Así, ha lanzado una campaña para convencer a quienes no apoyan la soberanía escocesa. "Nuestros rivales puede que no quieran admitirlo, pero nuestra campaña por el referéndum de indepenencia de Escocia ya ha comenzado. La independencia está muy, muy cerca", ha advertido.

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Swinney responde así al primer ministro británico y exalcalde de Mánchester Andy Burnham, quien ofreció el viernes un nuevo modelo de competencias desde el sur de Escocia. Además instó a los políticos a concentrarse en cuestiones prácticas como el coste de la vida.

Las últimas encuestas, como la de Survation, dan a la independencia un apoyo de 52-48% excluyendo a los indecisos. En el referéndum de 2014 la permanencia en Reino Unido ganó por 55 a 45% y en 2016 Escocia votó 62 a 38% por la pernmanencia en la UE, lo que no impidió el Brexit.

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