Rappel confirma la ruptura de Mayte Zaldivar y Fernando: "Son cosas que pasan"

17/10/2026 Rappel. Los rumores llevaban rondando a la pareja desde el pasado agosto, después de más de 20 años de relación y aun con la boda de Mayte Zaldívar con Julián Muñoz pocos meses antes del fallecimiento del exalcalde de Marbella por medio, ni uno ni otro negaron la mayor. Mayte salió a dar la cara en 'De lunes a viernes', pero jugó al despiste diciendo que, a estas alturas, no iba a poner etiquetas a su historia. Hasta hoy, que su amigo Rappel ha confirmado que Mayte y Fernando han roto. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Los rumores llevaban rondando a la pareja desde el pasado agosto, después de más de 20 años de relación y aun con la boda de Mayte Zaldívar con Julián Muñoz pocos meses antes del fallecimiento del exalcalde de Marbella por medio, ni uno ni otro negaron la mayor. Mayte salió a dar la cara en 'De lunes a viernes', pero jugó al despiste diciendo que, a estas alturas, no iba a poner etiquetas a su historia. Hasta hoy, que su amigo Rappel ha confirmado que Mayte y Fernando han roto.

"Son cosas que pasan en la vida", ha dicho el vidente. "Ella es muy amiga mía y yo a él le considero un chico majísimo, no sé qué habrá pasado, ni los acuerdos a los que habrán llegado, ni por qué, ni por qué no", ha añadido. Con cierto pesar, Rappel indicaba que lo sentía: "Porque para mí era una pareja que se querían, se respetaban, se valoraban, que han roto. Ya hablaré con ellos, me enteraré de la profundidad de su rompimiento y a lo mejor es momentáneo, a lo mejor se acaban arreglando".

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A pesar de sus aptitudes laborales, Rappel no se ha aventurado a predecir si éste es un punto y final para quien en su día fue parte del mayor escándalo en la alcaldía de Marbella que tocó todos los palos incluyendo delitos económicos y tramas de la crónica social con Isabel Pantoja como la otra protagonista del triángulo amoroso. Lo único que Rappel sabe a ciencia cierta es que, en lo referente a Mayte y Fernando: "Donde hubo fuego quedan cenizas y ha habido mucho cariño, mucha ayuda mutua, mucha confianza entre los dos y sobre todo mucho apoyo en los momentos difíciles".