VÍDEO: El Papa sale del hospital tras recibir el alta y mañana rezará el Ángelus en el Vaticano

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El Papa ha abandonado este sábado a las 15.30 horas el Hospital Gemelli por su propio pie tras recibir el alta hospitalaria por la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado martes 13 de octubre por un adenocarcinoma de pulmón, en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

León XIV ha salido andando por la puerta central del centro hospitalario y ha saludado al equipo médico que le ha atendio durante su estancia, al personal sanitario y a la gente que le esperaba en el exterior.

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Con buen aspecto y sonriente, el Papa se ha acercado a un grupo de fieles, con los que ha intercambiado unas palabras, antes de subir a un coche de camino al Vaticano.

El Vaticano informó este sábado por la mañana de que los médicos que atienden al Papa León XIV han decidido darle el alta y además está previsto que mañana domingo rece el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales en el Vaticano.

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"Según los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", ha detallado el Vaticano.

La noticia del alta fue anunciada por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que operó a León XIV en la Policlínica Gemelli la tarde del 13 de octubre por un adenocarcinoma de pulmón, extirpándole el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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ÁNGELUS DOMINICAL DESDE EL APARTAMENTO PAPAL

El Vaticano ha anunciado que mañana rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

Este mismo viernes a mediodía el Papa celebró en la sala habilitada en la décima planta del Hospital Policlínico Gemelli.

Estaban presentes el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraban fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En las fotos difundidas por el Vaticano, se podía ver al Pontífice durante la misa, vistiendo una casulla de color verde, en el momento de la Consagración.

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