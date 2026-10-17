13.000 personas en espera para las entradas de los actos de Premios Princesa de Asturias

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Oviedo (España), 17 oct (EFE).- Casi 13.000 personas llegaron a acumularse este sábado en la espera virtual para obtener una entrada de los actos culturales programados los días previos a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, entre ellos el concierto de la cantante estadounidense Patti Smith en la ciudad española de Oviedo (norte).

En este caso, los pases se agotaron en veinte minutos, después de que la Fundación Princesa de Asturias pusiera a disposición del público en su web las entradas gratuitas para alguno de estos eventos.

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Las entradas se acabaron primero para la observación nocturna con la astronauta Christina Koch (Premio Princesa de la Concordia) en Oviedo, como también ocurrió para la actuación del miércoles próximo de Smith (Premio de las Artes).

Este recital es previo al que ofrecerá un día antes en el teatro Jovellanos de Gijón, también en la región de Asturias, cuyas entradas también se terminaron en pocos minutos la pasada semana.

Este domingo, la Fundación Princesa de Asturias abrirá taquilla virtual para la reunión que el futbolista argentino Leo Messi (Premio de los Deportes) mantendrá con la comunidad educativa en Oviedo.

Los galardones serán entregados el viernes próximo en el teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia solemne presida por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados de sus hijas: la princesa Leonor, heredera de la Corona, y su hermana, la infanta Sofía. EFE

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