17/10/2026 El español Sebastián Mora roza la medalla en el Mundial de pista de Shanghái. El español Sebastián Mora se quedó a dos puntos de subirse al podio en la prueba de ómnium del Mundial de pista que se está disputando en Shanghái, en una penúltima jornada de competición en la que Eva Anguela e Isabella Escalera fueron 13ª en la madison. DEPORTES RFEC

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El español Sebastián Mora se quedó a dos puntos de subirse al podio en la prueba de ómnium del Mundial de pista que se está disputando en Shanghái, en una penúltima jornada de competición en la que Eva Anguela e Isabella Escalera fueron 13ª en la madison.

El castellonense volvió a demostrar su calidad y vigencia competitiva, confirmando que, pese al paso de las temporadas, continúa formando parte de la élite mundial de las pruebas de fondo. Mora comenzó el ómnium con una novena posición en el scratch, sumando 24 puntos, bien situado antes de afrontar la segunda prueba.

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Su mejor actuación llegó en la Tempo Race, donde ofreció una exhibición para concluir segundo, después de conseguir ganar una vuelta al pelotón junto al alemán Tim Torn Teutenberg y el portugués Iúri Leitão. La tercera disciplina, la eliminación, se saldó con una nueva novena posición para Mora, quien llegó a la definitiva carrera por puntos situado quinto provisional.

En la puntuación, el ciclista español sumó 27 puntos, 20 de ellos gracias a una vuelta ganada y otros siete en los esprints intermedios, para alcanzar los 113 puntos en la clasificación definitiva. El castellonense escaló a la cuarta plaza, a dos puntos de un podio que tuvo a tiro hasta el final.

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El título mundial fue para el portugués Iúri Leitão, con 143 puntos y por delante del belga Fabio Van den Bossche, con 129 puntos, y el alemán Tim Torn (115).

La participación española en esta cuarta jornada se completó con Eva Anguela e Isabella Escalera, que disputaron la madison femenina con la incertidumbre de la reciente lesión de clavícula sufrida por Escalera. La pareja española cedió una vuelta ante las principales favoritas, lo que les situó finalmente en la 13ª posición.

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La prueba concluyó con la victoria de las británicas Anna Morris y Eilidh Boothman. La medalla de plata fue para las francesas Clara Copponi y Marion Borras, y las japonesas Tsuyaka Uchino y Maho Kakita completaron el podio.