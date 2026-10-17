ONG marroquí denuncia devoluciones forzosas y trabas para recuperar cadáveres en Ceuta

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Rabat, 17 oct (EFE).- La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH, de izquierdas y la de mayor implantación en el país magrebí) denunció las devoluciones forzosas de migrantes, las dificultades para recuperar cadáveres y los procesos judiciales abiertos tras el éxodo masivo de decenas de miles de personas hacia la ciudad española de Ceuta el pasado 30 de julio.

La AMDH publicó un balance que recoge informaciones y testimonios sobre presuntos abusos y violaciones de derechos humanos atribuidos a España y Marruecos tras la crisis migratoria de Ceuta a finales de julio, durante la que murieron al menos 140 personas, según organizaciones civiles, y los intentos de entrada de migrantes en Melilla, ambas ciudades españolas en el norte de África.

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La asociación, que califica de "ocupadas" ambas ciudades españolas, alerta de la "expulsión colectiva o devolución forzosa de ciudadanos marroquíes, incluidos menores, en condiciones difíciles y a través de pasos no oficiales" desde Ceuta hacia Marruecos, al margen de los procedimientos jurídicos internacionales en materia de migración y asilo, frente a la versión oficial de que la mayoría de los retornados lo hizo voluntariamente.

Asimismo, denuncia que algunos migrantes marroquíes fueron enterrados sin identificar en Ceuta y que familias no pudieron recuperar los cadáveres de sus allegados, cuya identidad había sido establecida, porque, según la asociación, "las autoridades marroquíes no los recibieron".

La organización también alerta de deficiencias en la protección y la atención sanitaria a los migrantes en Ceuta, así como de informaciones sobre presuntas agresiones y explotación sexual de menores migrantes. Además, señala las difíciles condiciones humanitarias que afrontan las personas migrantes en la ciudad, especialmente las mujeres y los niños.

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Por otra parte, la AMDH cifra en más de 60 las personas procesadas en Nador por intentar cruzar a Melilla, entre ellas 18 menores, y denuncia condenas de prisión y multas.

En la localidad marroquí de Tetuán, la asociación señala que otras 69 personas, incluidos 11 menores, permanecían en prisión preventiva, y critica las penas impuestas a ciudadanos, activistas y taxistas por hechos relacionados con los intentos de cruce masivo a Ceuta y las críticas a la política migratoria marroquí.

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La asociación exige una investigación "exhaustiva e independiente" para determinar las responsabilidades y esclarecer estos hechos, insiste sobre la necesidad de protección de menores, la identificación y entrega de los cadáveres a sus familias y exige que se esclarezca el paradero de las personas desaparecidas.

Asimismo, reclama la liberación de los detenidos por estos acontecimientos o la revisión de sus procesos judiciales con garantías de defensa. EFE