De la 'Familia' a la nueva camada: los 5 españoles que toman el relevo en la NBA

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Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 17 oct (EFE).- España contará con cinco jugadores esta temporada en la NBA, la cifra más alta en las tres últimas temporadas, tras la llegada de Sergio de Larrea, Aday Mara y Baba Miller a la liga, que siguen los pasos de Santi Aldama y de un Hugo González que busca consolidarse en su segundo año.

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A ellos se suma el entrenador español Jordi Fernández, que comenzará su tercera campaña al frente de los Brooklyn Nets.

La última vez que España contó con tantos jugadores en la NBA fue en la temporada 2022-23, la segunda de Aldama en la liga y la última para Ricky Rubio, Serge Ibaka, Usman Garuba y Willy y Juancho Hernangómez.

La nueva generación del baloncesto español desembarca con la ambición de hacerse un nombre en la NBA, aunque para ello deberán hacerlo en contextos totalmente distintos.

Mientras que Mara y González intentarán lidiar con la presión que supone jugar para dos de los máximos favoritos al anillo: los Oklahoma City Thunder y los Boston Celtics, respectivamente, De Larrea y Aldama gozarán de más tranquilidad en unos Dallas Mavericks que siguen creciendo de la mano de Cooper Flagg, y Miller lo hará en unos Los Angeles Clippers que han sufrido un lavado completo de cara tras la marcha de Kawhi Leonard.

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El pívot de 2,21 metros de altura es el que más cerca está de unirse a Pau y Marc Gasol en el listado de españoles con un anillo de la NBA.

Elegido en el puesto 12 del último 'draft', tras ser una pieza fundamental para el título universitario de los Michigan Wolverines, sumará centímetros y presencia en la pintura para unos Thunder que encontraron en el francés Victor Wembanyama a su némesis en los últimos 'playoffs'.

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El español, que atraviesa una progresión fulgurante desde que apenas tenía minutos en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), sigue creciendo y promedió 17 puntos y 7,5 rebotes en sus dos primeros partidos de pretemporada con los Thunder.

El escolta de los Boston Celtics está frente al que muchos jugadores aseguran que es el mayor reto en la NBA: el segundo año en la liga, en el que se dejan atrás las promesas de futuro y las franquicias empiezan a exigir resultados.

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Después de un año como novato en el que alternó partidos como especialista defensivo con otros con un rol circunstancial, y terminó cayéndose de la rotación durante los 'playoffs', González está obligado a dar un paso adelante.

El tiro de tres es su mayor margen de mejora para convertirse en el perfil de tirador y defensor que le pide su entrenador, Joe Mazzulla, para que ayude al nuevo asalto al anillo de los Celtics.

Los Grizzlies traspasaron a Aldama a los Mavericks en un movimiento que libró al español del estancamiento que vive el equipo de Memphis.

Liderados por Cooper Flagg, número 1 del 'draft' de 2025 que está llamado a ser una de las caras de la liga, y un Kyrie Irving veterano, los Mavs ofrecerán a Aldama la posibilidad de crecer junto a un núcleo joven con muy altas aspiraciones.

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Sin embargo, deberá sobreponerse a los problemas físicos que han limitado su participación en lo que va de pretemporada, y que le hicieron perderse la segunda mitad de la pasada temporada, cuando venía firmando sus mejores números en la NBA, con 14 puntos y 6,7 rebotes por noche.

Después de proclamarse campeón de la ACB con el Valencia Basket y ser votado el mejor jugador joven de la temporada, el internacional español de 20 años cerró un verano dorado siendo elegido en el puesto 25 del 'draft' por Los Angeles Lakers, pero terminó siendo traspasado a los Mavericks.

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El principal problema es que los 'Mavs' no andan precisamente escasos de talento en el 'backcourt' la posición natural del base español, lo que podría limitar sus minutos en pista.

Durante la Liga de Verano dejó muy buenas sensaciones, con 8 puntos y 8,8 asistencias por encuentro, aunque muchos de los rivales contra los que jugó no son los mismos a los que se enfrentará cada noche en la NBA.

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Miller es, junto a Mara, el último talento español formado en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos. Fue elegido por los Clippers en la posición 36 del 'draft', aunque la situación del equipo ha cambiado completamente desde esa noche.

En el apartado deportivo, la franquicia angelina traspasó a su gran estrella, Kawhi Leonard, a los Toronto Raptors a cambio de un Brandon Ingram con problemas físicos, un movimiento que rejuvenece la plantilla, pero ofrece aires de reconstrucción.

En los despachos, la NBA impuso una multa de 30 millones de dólares y desposeyó a los Clippers de cinco primeras rondas del 'draft' entre 2029 y 2033 por haber eludido el límite salarial con pagos encubiertos a Leonard. Además, suspendió durante un año al propietario de los Clippers, el antiguo director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer. EFE

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