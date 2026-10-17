Documental 'Super Scam Me': cuando la presa atrapa al depredador en las estafas románticas

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 17 oct (EFE).- A la periodista Mariana van Zeller no le bastaba con haber investigado durante años las estafas, entre ellas las románticas. Quería experimentar en primera persona lo que vive una víctima de estos depredadores virtuales para entender qué lleva a una persona a caer en su trampa.

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"¿Por qué estamos solo enfocando la atención en la reacción de las víctimas y no en los actos de los estafadores?", cuenta Van Zeller en una entrevista con EFE.

"Un día pensé: ¿por qué no hacer un documental en el que me pongo yo en el centro de las estafas para mostrar a la gente lo profesionales que son, cómo usan las tecnologías más avanzadas y cómo cualquiera de nosotros podría ser víctima un día?", añade.

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Así fue como nació 'Super Scam Me', un documental de National Geographic que llega este sábado a la pantalla chica a través de Hulu y Disney+, que ofrece una nueva perspectiva sobre estas formas de engaño.

Dejando de lado las formalidades periodísticas, Van Zeller utiliza las mismas técnicas que un estafador romántico: con una peluca y unos lentes, crea un perfil falso en redes sociales y aplicaciones de citas para dar vida a Mary Zelle, un blanco fácil para estos embaucadores virtuales.

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"Fue súper divertido, especialmente al inicio, cuando empecé a comunicarme con una variedad muy grande de hombres en esas aplicaciones de citas. Llevo 20 años casada, así que poder ser cortejada y recibir 'love bombing' de muchos de esos hombres en línea fue, claro, divertido", confiesa.

Pero el documental tiene otro tono. Van Zeller muestra los testimonios de mujeres que han pasado por este tipo de situaciones y, acompañada de un experto en ciberseguridad, también ayuda a una mujer a reconocer a un timador.

Además, ella misma encuentra a su propio depredador: Mark Turner, un supuesto general militar que logra "seducir" a Mary Zelle, mientras Van Zeller va reconociendo los patrones que suelen seguir estas personas.

El proceso fue "agotador". Como en una relación a distancia, Van Zeller se mensajeaba a diario con Turner, recibía flores por correo y mantenía esporádicas videollamadas en las que Turner utilizaba tecnología para cambiar su rostro, hasta que el hombre le pidió una gran cantidad de dinero.

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"Yo usé las mismas tácticas para encontrar la identidad y la localización de mi estafador", relata. Pero sus técnicas fueron más fructíferas.

Con ayuda del experto, Van Zeller llegó hasta África para encarar a su estafador romántico y logró confrontarlo ante las cámaras.

La periodista explica que la mayoría de los estafadores románticos se encuentran en países en desarrollo y que las condiciones económicas y la falta de oportunidades los llevan a participar en este tipo de prácticas.

"Vivimos en una época de desigualdad socioeconómica enorme, ¿verdad? En que el 10 % del mundo vive por debajo de la línea de la pobreza. Claro que esa es la gran causa de por qué tantas personas tienen que trabajar en estas estafas para conseguir sobrevivir. Esa es la realidad", apuntó.

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Sin embargo, cree que quizá uno de los mayores hallazgos de esta investigación es la necesidad humana de conectar en tiempos en los que impera la virtualidad, pues advierte que, conforme avanza la tecnología, la situación seguirá complicándose.

"Hay un deterioro grande de la comunidad, de las relaciones humanas", explica. "Es una de las razones de por qué estamos viviendo en la era de las estafas".

"Si queremos pelear en contra de esto, tenemos también que atender la causa real de por qué tantas personas son víctimas de esas estafas, y eso es la soledad", asevera. EFE

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