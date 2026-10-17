Agencias

El ES-Alert vuelve a sonar en la Comunitat ante la alerta roja por lluvias

17/10/2026 ES-Alert SOCIEDAD
17/10/2026 ES-Alert SOCIEDAD
Guardar

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un primer ES-Alert este sábado a los móviles del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia, zonas en alerta nivel rojo por lluvias.

El mensaje pide a la ciudadanía evitar desplazamientos, así como no cruzar zonas inundables y respetar cortes de tráfico. "No realice actividades en cauces y sus proximidades. En zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", continúa.

PUBLICIDAD

"En caso de emergencia llame al 112. Más recomendaciones en https://www.112cv.gva.es/es/ Red de Alerta Nacional - Emergencias 112 Comunitat Valenciana", concluye.

También, la Generalitat ha enviado un segundo aviso ES-Alert a la población del litoral norte e interior sur de València, zonas con alerta nivel naranja alta por lluvias.

"Evite los desplazamientos, no cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en zona inundable, busque zonas altas o sube a un piso superior. No se aproxime a paseos marítimos y zonas de costa", resume este segundo mensaje.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Egipto advierte de que hará "todo lo necesario" para proteger a Arabia Saudí

Egipto advierte de que hará "todo lo necesario" para proteger a Arabia Saudí

Al menos 166 detenidos hasta las 12.00 horas en las protestas contra el coste de la vida en Francia

Al menos 166 detenidos hasta las 12.00 horas en las protestas contra el coste de la vida en Francia

El Rayo-Athletic se reanudará a puerta cerrada en Vallecas

El Rayo-Athletic se reanudará a puerta cerrada en Vallecas

Detenidos dos menores por la muerte de una mujer inmovilizada y amordazada durante un robo en su casa en Burgos

Detenidos dos menores por la muerte de una mujer inmovilizada y amordazada durante un robo en su casa en Burgos

Manifestantes irrumpen brevemente en Ayuntamiento de Marsella en las protestas en Francia

Infobae