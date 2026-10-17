Al menos nueve muertos en ataque saudí contra el suroeste del Yemen, según hutíes

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El Cairo, 17 oct (EFE).- Al menos nueve personas murieron y otras 16 resultaron heridas este sábado en "ataques saudíes" en la provincia de Taiz, en el suroeste del Yemen, denunciaron medios hutíes en medio de la escalada militar con la coalición capitaneada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno reconocido internacionalmente.

La cadena de televisión Al Masirah, controlada por los insurgentes, informó que "nueve personas -incluidas mujeres y niños- han muerto y otras 16 han resultado heridas en una nueva atrocidad cometida por la fuerza aérea de la coalición" liderada por Riad.

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Acusó a la coalición de atacar "viviendas civiles" mediante cuatro bombardeos en la zona de Humayr al Jabal, en el distrito de Maqbanah, ubicado en el noroeste de la provincia de Taiz.

La cadena añadió que "varios civiles permanecen atrapados bajo los escombros de sus hogares", mientras las labores de rescate se están "viendo dificultadas".

Hasta el momento, la coalición militar no ha realizado comentarios al respecto, y tampoco se ha podido verificar de forma independiente el ataque.

Por su parte, el Ejército yemení aseguró haber lanzado 1.417 ataques "precisos y directos en las últimas 24 horas, mediante el empleo de aeronaves de combate, drones, artillería de campaña y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes" contra los hutíes, en el marco de la contraofensiva "Amanecer del Yemen".

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El portavoz castrense, Majid al Nuzaili, sostuvo en un comunicado que las operaciones se saldaron con aproximadamente "800 bajas -entre muertos y heridos, así como con la destrucción o inutilización de más de 190 vehículos".

Aseguró que en Taiz las Fuerzas Armadas "repelieron heroicamente sucesivas oleadas de ataques, mientras la aviación de combate golpeaba con precisión las posiciones y los refuerzos de las milicias, infligiéndoles graves pérdidas tanto en personal como en equipamiento", pero sostuvo que estos ataques "se limitan estrictamente a objetivos militares legítimos".

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Mientras, el portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, anunció este sábado en su cuenta de X que interceptaron y destruyeron cuatro drones en las regiones de Riad, oriental y en el sur saudíes en las últimas horas, sin especificar puntos concretos.

El Ejército yemení mantiene su contraofensiva contra los rebeldes que cuenta con la cobertura aérea de Arabia Saudí, país que a su vez es objetivo de ataques de los hutíes por su participación en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido. EFE

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