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El rey Juan Carlos e Irene Urdangarin disfrutan de una jornada de navegación en Sanxenxo

Irene Urdangarin y el rey Juan Carlos a su llegada al puerto EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES
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El rey Juan Carlos ha vuelto a dejarse ver en el puerto de Sanxenxo, donde ha disfrutado de una jornada de navegación acompañado en esta ocasión por su nieta Irene Urdangarin. Con una gorra y un chaleco, el emérito ha llegado al puerto gallego para embarcar en el barco Cristina, mientras que Irene también ha optado por una gorra para esta salida al mar junto a su abuelo.

A su llegada, don Juan Carlos ha bajado la rampa del puerto acompañado por sus personas de confianza, que han estado pendientes de él durante el acceso a la embarcación. Una vez en el muelle, el emérito ha subido a bordo con ayuda, mientras Irene se preparaba también para embarcar. Con todos los pasajeros ya a bordo, el barco Cristina, que luce la bandera de España, ha puesto rumbo a las aguas de Sanxenxo para disfrutar de una nueva jornada de navegación.

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Tras pasar un tiempo en el mar, la embarcación ha regresado al puerto, donde el rey y la hija de la infanta Cristina han desembarcado. Durante este momento, la joven ha protagonizado una entrañable escena al pedirle a una persona que les hiciera una fotografía junto a su abuelo, inmortalizando así este momento compartido en Galicia.

Una vez finalizada la jornada, ambos han subido de nuevo la rampa del puerto para dirigirse al coche que les esperaba. De esta manera, el rey Juan Carlos e Irene Urdangarin han puesto fin a una salida al mar en Sanxenxo que les ha permitido compartir tiempo juntos en un entorno habitual para el emérito, muy vinculado a la navegación y a las aguas gallegas.

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