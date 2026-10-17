Francis Montesinos recibe un homenaje en Madrid por sus más de 50 años de trayectoria con Nacho Duato y Paola Dominguín

Francis Montesinos posando para la prensa durante su homenaje EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Francis Montesinos ha sido el gran protagonista de la XX edición de Pasarela Española, que ha rendido homenaje al diseñador este sábado 17 de octubre en el Casino Gran Vía de Madrid. Susan Villa, presidenta de la organización y comunicadora, ha sido la encargada de presentar el encuentro y entregar al creador un reconocimiento por sus más de cinco décadas de trayectoria profesional y artística, así como por su contribución a la moda y la cultura españolas.

La cita ha reunido a destacados nombres del mundo de la cultura y las artes, como Nacho Duato, Carmen París, Juan Carmona y Mercedes Luján, en una jornada que combinará moda, música y danza. Además, Paola Dominguín y Lucía Hoyos han participado en una presentación que ha repasado algunas de las creaciones históricas de Montesinos y ha mostrado AFTERWORK, su nueva colección para el verano de 2027.

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El homenaje ha puesto en valor el universo creativo del diseñador, marcado por el color, las raíces mediterráneas, la artesanía y la libertad artística. A lo largo de su carrera, Montesinos ha logrado conectar la moda con disciplinas como el cine, la música y las artes escénicas, llevando la cultura popular española a escenarios internacionales. Su trayectoria incluye colaboraciones y proyectos vinculados al cine de Pedro Almodóvar y al Ballet Nacional de Cuba, entre otros hitos.

La jornada ha tenido también un significado especial para el diseñador, que, según explicó en una entrevista previa con Susan Villa, recibió la invitación de Pasarela Española en un momento en el que se había planteado hacer una pausa en su carrera. La propuesta le habría devuelto la ilusión por desfilar en Madrid y reencontrarse con el público. El homenaje se enmarca en una programación que continuará con nuevas propuestas de diseñadores y actuaciones musicales durante el fin de semana.

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