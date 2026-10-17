La EMA manda un mensaje Es-Alert a los municipios de la comarca de Poniente y Almería Capital

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La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha remitido este sábado un mensaje masivo a los móviles de la zona afectada por el aviso rojo emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la citada jornada en la comarca de Poniente y Almería Capital, con una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en una hora.

Según ha precisado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, a través de su perfil de 'X', consultado por Europa Press, se ha elevado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones a fase de emergencia, situación operativa 1.

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En concreto, el aviso rojo señalado por la Aemet se produce hasta las 17,00 horas de este sábado, en concreto, a los alrededores del municipio almeriense de El Ejido. Con posterioridad, la alerta pasa a naranja hasta el final del día con una precipitación esperada de cien litros por metro cuadrado en una hora. La Aemet ha precisado que estos acumulados "se podrán alcanzar en pocas horas".

La provincia de Almería también contará con aviso naranja por fuertes lluvias en las comarcas del Poniente, Levante almeriense y Almería capital, entre las 12,00 horas de la mañana y la medianoche. En estas ubicaciones, se espera que las lluvias provoquen una precipitación acumulada de hasta 100 l/m2 en doce horas y 30 l/m2 en una hora.

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Dentro de esta misma provincia se tendrá activado también el nivel amarillo por lluvias y tormentas --estas últimas acompañadas de granizo-- durante este sábado en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente, Levante almeriense y Almería capital, entre las 12,00 horas y las 00,00 horas de la madrugada. En las ubicaciones de Valle del Almanzora y Los Vélez, y Nacimiento y Campo de Tabernas se esperan acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora.

En contexto, Es-Alert es un mecanismo de protección civil pensado para alertas de gravedad, mensajes que se remiten a la población cuando es necesario que la ciudadanía adopte medidas activas para protegerse como forma de evitar o minimizar riesgos inminentes.

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Ante los avisos de lluvia y tormentas, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, recomienda extremar la precaución y seguir las pautas de autoprotección para prevenir riesgos. En días de fuertes precipitaciones es preferible evitar los desplazamientos por carretera.

Si es imprescindible viajar, hay que informarse del estado de las vías, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y seguir las indicaciones de los agentes de la autoridad. Nunca se deben cruzar zonas inundadas, ramblas, arroyos o cauces, aunque aparentemente lleven poca agua. Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces, incluso si están secos, ante el riesgo de crecidas súbitas.

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En el campo, durante una tormenta, se deben evitar los árboles aislados y los objetos metálicos. En las zonas costeras con temporal, conviene mantenerse alejado de paseos marítimos, rompeolas y miradores expuestos al oleaje. En las viviendas, si comienza a subir el nivel del agua, hay que trasladarse a plantas superiores y evitar sótanos y garajes.

También se deben retirar de balcones, patios y azoteas los objetos que puedan ser arrastrados por el agua o el viento. La EMA insiste en la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia. Ante cualquier emergencia, hay que llamar al 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día.

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