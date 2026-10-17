0-1. Baena desmonta al Espanyol en el minuto 89

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 17 oct (EFE).- Un gol del centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena en el minuto 89 amarró los tres puntos para el equipo rojiblanco contra el Espanyol en el RCDE Stadium, donde selló su quinto triunfo consecutivo.

El partido arrancó con dominio rojiblanco, pero el anfitrión equilibró las fuerzas en la segunda mitad. La defensa catalana y el portero Fortuño habían evitado antes varias acciones de peligro.

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El tanto de Baena desmontó un choque que parecía destinado al empate a cero. El Atlético suma su quinta victoria seguida en LaLiga EA Sports y el Espanyol suma un punto de los últimos doce.