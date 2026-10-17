Fallece el conde Rudi, referente de la Marbella de los años de oro

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Marbella (Málaga), 17 oct (EFE).- El aristócrata de origen alemán y uno de los referentes de la Marbella de los años de oro, Rudolf Schönburg-Glauchau -más conocido como ‘el conde Rudi'- ha fallecido a los 94 años de edad en la ciudad malagueña a la que consideraba el paraíso y a la que llegó a finales de los cincuenta.

Testigo privilegiado de la historia de la capital de la jet-set y referente de la hospitalidad y la elegancia que marcaron una época, su nombre está ligado al de este turístico municipio de la Costa del Sol y al de uno de sus hoteles más emblemáticos, el Marbella Club.

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La ciudad ha despedido con “enorme cariño al conde Rudi, una persona muy querida que deja una huella imborrable en Marbella”, ha señalado la alcaldesa de este municipio malagueño, Ángeles Muñoz.

Su nombre forma parte de la historia de la ciudad y de la de Puerto Banús, ha precisado la regidora en un mensaje publicado en una conocida red social, “y su legado seguirá presente en el recuerdo de quienes tuvieron la suerte de conocerlo”.

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Nacido en el seno de una familia católica de la nobleza alemana, que gobernó en Sajonia hasta la llegada de la República de Weimar en 1918, el conde Rudi llegó a Málaga el 28 de diciembre de 1956, tras formarse en hostelería en la localidad suiza de Lausanne y trabajar en un hotel de Hamburgo.

A Marbella llegó de la mano del príncipe Alfonso de Hohenlohe, su primo político y un emprendedor visionario que reconoció el potencial turístico de la Costa del Sol y que apostó por convertir este enclave del litoral malagueño en el lugar de vacaciones preferido de la nobleza europea.

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Antes de cumplir los 30 años se convirtió en director del Marbella Club, la finca costera que Hohenlohe transformó en un exclusivo hotel de lujo, y en mayo de 1971 se casó con la princesa María Luisa de Prusia, biznieta de Guillermo II, el último káiser de Alemania, y prima de la reina emérita Sofía.

La marcha del conde Rudi deja un gran vacío entre sus familiares y amigos y los mensajes de condolencia y pesar se suceden uno tras otro en las redes sociales, entre ellos, el de la viuda del tenista Manolo Santana, al que le unió una gran amistad.

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