Policía de Ecuador incauta 113 kilos de cocaína en una provincia fronteriza con Colombia

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Guayaquil (Ecuador), 17 oct (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó 113 kilos de cocaína que estaban ocultos en un vehículo que circulaba por una vía de la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y detuvo a una persona, informó este sábado la institución.

Los agentes estaban realizando operativo en la localidad de Camarones cuando interceptaron un vehículo en el que hallaron 116 bloques de cocaína ocultos en compartimentos adaptados en el piso.

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Tras el registro, una persona fue detenida para investigaciones y la institución determinó que la incautación representaba una afectación de 258.612 dólares para el grupo criminal al que le pertenecería el cargamento.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

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Esmeraldas es un territorio clave en esa ruta y es una de las cinco provincias que entre el 1 y 10 de noviembre estarán nuevamente bajo un toque de queda nocturno, en el que las fuerzas de seguridad intensificarán las operaciones contra grupos armados con el objetivo de bajar los altos índices de criminalidad y violencia. EFE