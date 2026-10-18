Más de S/ 92 millones para el sector forestal: ¿a qué proyectos y regiones se destinan los recursos?

Las medidas comprenden recursos para expandir los cultivos forestales, facilitar créditos a productores y comunidades, y brindar asesoría técnica para impulsar sus actividades económicas. Foto: Osinfor

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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ha promovido financiamientos por más de S/ 92 millones en 18 departamentos del Perú. Los recursos buscan impulsar actividades económicas vinculadas al aprovechamiento sostenible de los bosques, fortalecer los negocios forestales y desarrollar cadenas productivas.

Las iniciativas incluyen inversiones para ampliar las plantaciones comerciales, mecanismos de financiamiento para productores y comunidades, así como asistencia técnica para mejorar sus oportunidades económicas. Entre los resultados reportados figuran la generación de empleos, el establecimiento de millones de árboles y el acceso a recursos para organizaciones rurales.

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¿Cuánto se destina a las plantaciones y los negocios forestales?

A través del Programa de Incentivos Forestales (PIF), el Serfor ha canalizado S/ 41 millones en inversiones, incentivos y asistencia técnica para fortalecer las plantaciones forestales. Estas intervenciones han beneficiado indirectamente a más de 19.000 personas, integrantes de unas 10.000 familias rurales vinculadas a 100 comunidades, organizaciones y micro, pequeñas y medianas empresas.

Los beneficiarios se encuentran en Áncash, Cajamarca, Junín, Huánuco, Pasco, San Martín y Madre de Dios. Según la información del programa, las actividades desarrolladas han contribuido a generar 5.000 empleos directos y a establecer aproximadamente 3,5 millones de árboles con fines comerciales, distribuidos en alrededor de 3.100 hectáreas.

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Los avances incluyen nuevos puestos de trabajo, la plantación de millones de árboles y financiamiento para organizaciones de zonas rurales. Foto: difusión

El PIF también contempla una nueva inversión de aproximadamente S/ 27 millones para cofinanciar negocios forestales de al menos 39 organizaciones de productores. Los recursos se dirigirán a Loreto, Ucayali, Junín, Pasco y Madre de Dios, con el propósito de promover actividades económicas sostenibles en más de 740.000 hectáreas de bosques.

Al respecto, el director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola, destacó la relación entre el financiamiento y el desarrollo de las comunidades rurales. “La inversión sostenible convierte la conservación de los bosques en oportunidades de desarrollo, generando empleo, fortaleciendo negocios forestales y mejorando los medios de vida de las familias rurales”, señaló.

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¿Qué mecanismos facilitan el acceso a créditos y mercados?

Además de las inversiones en plantaciones, el Serfor ha articulado y facilitado más de S/ 24 millones en financiamiento mediante diferentes mecanismos. Entre ellos figuran los créditos directos a través de Agroperú y los recursos de Fondoempleo, Profonanpe, Procompite y el Proyecto Puna Resiliente.

Estos instrumentos han contribuido a beneficiar al menos a 2.407 productores, organizaciones y comunidades dedicados al manejo de recursos forestales y de fauna silvestre. Uno de los objetivos de estas intervenciones es ampliar sus posibilidades de comercialización y mejorar su acceso a los mercados.

El Serfor también ha gestionado más de S/ 24 millones en recursos a través de distintas modalidades de financiamiento, aparte de los fondos destinados a las plantaciones forestales. Foto: difusión

Los beneficiarios participan en cadenas productivas de tara, castaña, bambú, aguaje, plantaciones forestales y fibra de vicuña. Las actividades comprenden territorios de Madre de Dios, Tacna, Arequipa, Cajamarca, Ucayali, Loreto, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Ica, Pasco, La Libertad, Moquegua, Cusco y Puno.

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¿Qué busca el financiamiento para el sector forestal?

La estrategia promovida por el Serfor apunta a que el aprovechamiento de los recursos forestales genere ingresos y oportunidades de empleo, sin dejar de lado la conservación de los bosques. Para ello, combina el financiamiento de actividades productivas con el fortalecimiento de las organizaciones y las capacidades de las comunidades rurales.

Esta orientación también estuvo presente en la Expo Forestal Perú 2026, organizada por el Serfor mediante el Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS). El encuentro tuvo como una de sus principales premisas promover inversiones sostenibles capaces de dinamizar los negocios forestales y contribuir al desarrollo económico del país.