El Gobierno de Ecuador terminó "con éxito" los mantenimientos eléctricos en 15 provincias

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Guayaquil (Ecuador), 17 oct (EFE).- El Gobierno de Ecuador afirmó este sábado que concluyó "con éxito" los mantenimientos eléctricos que programó para esta madrugada, que dejaron sin energía a algunas zonas de 15 de las 24 provincias del país, y que se realizaron en medio de una crisis que mantiene con cortes a diversas industrias.

En total, se realizaron 54 trabajos que se denominaron como "preventivos" en los sistemas de transmisión y distribución eléctrica de 15 provincias, entre 03:00 y las 06:00 (08:00 y 11:00 GMT), según informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

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Los trabajos contemplaron el mantenimiento a líneas de transmisión y distribución, limpieza de aisladores, corrección de puntos calientes, reajuste de equipos primarios y reubicación de líneas en zonas susceptibles a inundaciones.

De acuerdo a la cartera de Estado, esas labores permitieron "identificar y atender oportunamente condiciones que podrían comprometer la infraestructura eléctrica".

Estos trabajos fueron anunciados el pasado miércoles por el presidente Daniel Noboa, quien aseguró que tenían como objetivo preparar al sistema eléctrico "para los peores meses" del fenómeno de El Niño.

Además, se realizaron en medio de reportes ciudadanos de cortes inesperados de varias horas en algunas zonas del país, y de las desconexiones eléctricas de 72 horas semanales que se están aplicando a cientos de empresas de alto y medio voltaje.

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Según el Gobierno, con los cortes a las empresas se busca evitar que se reduzca aún más el nivel del agua de los embalses de las hidroeléctricas, y que no haya apagones en los hogares, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando hubo, en diversos periodos, racionamientos de varias horas todos los días.

El máximo nivel de cortes del fluido eléctrico se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión por el bajo nivel de agua que había principalmente en el embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador y el principal para el sistema energético del país.

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Este sábado, el agua de Mazar mantuvo los 2.123 metros sobre el nivel del mar que tenía el viernes, muy cerca de su nivel crítico que limita su operación, que es 2.115, después de que Colombia reanudó la venta de energía al país. EFE