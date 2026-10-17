El Festival de Morelia inicia con Del Toro, Cuarón y a pesar de los problemas económicos

Guardar

Ciudad de México, 16 oct (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el más importante de México, inició este viernes su edición número 24 con la presencia de los cineastas mexicanos Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón que podrán poner el foco del evento a la industria nacional que frecuentemente atraviesa problemas económicos.

“El presupuesto para la cultura sigue siendo raquítico para la dimensión del país, de sus necesidades. Tal parece que no es un asunto de dinero, sino de prioridades (...). Hoy seguimos esperando que la cultura sea una prioridad para quienes toman las decisiones”, argumentó el vicepresidente Cuauhtémoc Cárdenas Batel en la inauguración del FICM en el Teatro Mariano Matamoros.

PUBLICIDAD

Pese al recorte de fondos al que se mide el FICM en cada una de sus ediciones, el certamen ha sido capaz de juntar a grandes estrellas en los últimos años, como el cineasta Francis Ford Coppola el año anterior.

Cárdenas asegura parecer seguir en una “batalla personal” para que se den los aumentos prometidos por el Gobierno al sector de la cultura.

Además de la presencia de Cuarón y Del Toro, el FICM inauguró con la película ‘Campeón Gabacho’ (2026), de Jonás Cuarón, hijo del reconocido cineasta que suma una importante carrera en México ligada también al certamen y que en su última cinta aborda la violencia que sufren los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Desde mi primera película he estado aquí y el poder estar con ustedes y compartirles me emociona muchísimo, me emociona mucho estar con el equipo que me apoyó en todo este viaje. Es una película que hice para conectar con el público y generar emociones”, defendió el artista de 44 años bajo la atenta mirada de su padre, presente en la gala inaugural.

En la selección de Mejor Largometraje Mexicano, el actor y director Diego Luna competirá con su producción ‘Cenizas en la boca’, adaptación del libro de Brenda Navarro, junto a otras películas como ‘Chicas Tristes’, de Fernanda Tovar, o ‘Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul’, presentes en los festivales de cine de Berlín y de Cannes respectivamente.

PUBLICIDAD

Junto al talento mexicano, el cineasta estadounidense James Gray presentará su cinta 'Paper Tiger’' (2026), candidata a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, o el director Markus Schleinzer exhibirá ‘Rose’ (2026), el drama histórico protagonizado por la actriz alemana Sandra Hüller que representará a Austria en los Óscar de 2027.

A pesar de las quejas de los organizadores por la promesa no cumplida de un aumento de presupuesto al mundo de las artes, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, asistió a la inauguración del FICM y aseguró estar trabajando "un buen rato” para “hacer crecer el festival” en próximas ediciones.

PUBLICIDAD

“El respaldo al FICM me parece muy importante para el futuro económico del país”, argumentó el funcionario.

El FICM presentará este año más de 96 películas mexicanas en competencia hasta el 25 de octubre y, junto a la selección oficial, contará con talento nacional, como el actor Diego Boneta, quien interpreta al expresidente cubano Fidel Castro en ‘Killing Castro’, y la última cinta del artista Gael García Bernal, ‘Hombre al agua’.

PUBLICIDAD