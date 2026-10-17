Explota un superpetrolero tras chocar con una mina naval en el estrecho de Ormuz

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Un superpetrolero, que transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo, ha colisionado este sábado con una mina y ha provocado una explosión y un grave incendio en el estrecho de Ormuz, según ha informado la Guardia Revolucionaria de Irán a través de de un comunicado recogido por la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

En un intento calificado como "ilegal" por Teherán, este buque cisterna ha sido acusado de apagar "todos sus sistemas de posicionamiento y radar" para intentar atravesar el estrecho de manera "engañosa".

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Sin mencionar el origen del superpetrolero, la Guardia Revolucionaria ha asegurado que contaba con el "apoyo del ejército estadounidense de contrabandistas y terroristas".

Así, los iraníes han querido recordar que el estrecho de Ormuz "está cerrado, y que la consecuencia de que los buques infrinjan las normas iraníes en el enclave marítimo es que arderán en el fuego de la confianza del ejército terrorista estadounidense".

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