Katie Zacharia elogia a Trump tras dejar el cargo como portavoz de la Casa Blanca

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Washington, 16 oct (EFE).- Katie Zacharia elogió este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, tras dejar el cargo de portavoz de la Casa Blanca, al que llegó hace menos de una semana, y aseguró que fue un honor trabajar para él.

"El presidente Trump es un hombre amable, maravilloso, atento, considerado, entusiasta y trabajador. Ojalá más estadounidenses lo apreciaran. Nadie volverá a hacer grande a Estados Unidos como él lo ha hecho y lo sigue haciendo. Fue un honor trabajar para él", escribió Zacharia en su cuenta de X, unas horas después de haber sido cesada de su cargo con apenas cuatro días como vocera del mandatario.

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La salida de Zacharia se produjo después de que Trump le sugiriera reconsiderar su continuidad en el puesto, tras las críticas por su primera rueda de prensa, que duró catorce minutos y en la que respondió solo tres preguntas, todas de medios conservadores.

A las dudas sobre su desempeño se sumaron cuestionamientos sobre su trayectoria profesional, después de que reconociera que no aprobó el examen para ejercer la abogacía en California.

El mandatario había anunciado el nombramiento de Zacharia el 9 de octubre para sustituir a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto para dedicar más tiempo a su familia.

Zacharia asumió oficialmente sus funciones el lunes, tras trabajar como asesora de comunicación en Trump Media, la empresa matriz de Truth Social, y como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Este viernes, Trump afirmó que había aconsejado a Zacharia que se replanteara el puesto y dijo que los medios la habían tratado de forma injusta. Un funcionario confirmó a EFE que la portavoz estaba en proceso de dejar el cargo, aunque no precisó si había dimitido o había sido cesada.

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