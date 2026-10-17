China exige más controles de calidad a vehículos tras polémica por pedales de frenos rotos

Guardar

Shanghái (China), 17 oct (EFE).- Las autoridades chinas convocaron a más de una treintena de fabricantes de automóviles para exigirles que refuercen su supervisión sobre el diseño y las pruebas de sus vehículos tras la polémica por el eléctrico de lujo Maextro V800, cuyo pedal de freno se rompió reiteradamente en 'test' privados.

Los ministerios de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT), Seguridad Pública, y Ecología y Medio Ambiente, así como el regulador de los mercados, la SAMR, participaron de esta reunión después de que la primera y la última de esas instituciones anunciaran una investigación oficial sobre el caso, al que "conceden gran importancia".

PUBLICIDAD

La polémica estalló recientemente en China después de que el portal automovilístico Dongchedi llevó a cabo pruebas con tres Maextro V800 y, en todos los casos, el pedal de freno se partió al pisarlo con fuerza para llevar a cabo una frenada de emergencia a 100 kilómetros por hora.

Esto provocó fuertes críticas en redes a unos vehículos que, según el diario hongkonés South China Morning Post, representaban un motivo de orgullo nacional, y se tradujo también en anuncios por parte de los reguladores de reglas más estrictas para controles de calidad y fiabilidad.

PUBLICIDAD

"El caso Maextro ha exacerbado los temores de los consumidores sobre la seguridad de los vehículos. Esto es otra llamada de atención para los fabricantes chinos de automóviles y los vendedores de componentes para que se centren en la calidad antes que en las funciones inteligentes", indicó el analista independiente Gao Shen, citado por ese diario.

Después de que estallara la polémica, Maextro prometió resolver el problema antes de que acabara este mes. El V800, un monovolumen, es uno de los eléctricos más caros del mercado chino, con un precio que parte desde los casi 115.000 dólares, y entre las firmas detrás de su concepción se encuentran la tecnológica Huawei y la automotriz JAC.

PUBLICIDAD

"El pedal de freno de un auto jamás debería fallar mientras se está conduciendo", indicó en un artículo el oficial Diario del Pueblo, rotativo del Partido Comunista de China (PCCh).

Otro medio estatal, China Daily, citó a un trabajador de Dongchedi que aseguró que esta era la primera ocasión en que un pedal de freno se partía durante una de sus pruebas.

No es la primera ocasión en que un fallo de diseño obliga a intervenir a las autoridades chinas, las cuales ya han prohibido, por ejemplo, las manetas eléctricas ocultas en las puertas de los vehículos después de casos en los que fue imposible abrirlas tras un accidente y el posterior incendio.

PUBLICIDAD

Ante la competencia "extremadamente feroz" en el sector, en palabras de la patronal CPCA, los cerca de un centenar de fabricantes del país asiático tratan de atraer clientes mediante el desarrollo de nuevas tecnologías como sistemas de conducción autónoma, ante lo que Pekín propone límites.

Como la obligación de que sean probados durante un mínimo de 30.000 kilómetros antes de poder ser ofrecidos en el mercado. En agosto, un alto cargo del MIIT acusó a las automotrices de instalar diseños innovadores en sus vehículos sin haberlos probado lo suficiente para verificar su fiabilidad.

PUBLICIDAD

Desde finales de septiembre, ante la situación, las acciones de JAC en la Bolsa de Shanghái han caído cerca de un 20 %. EFE