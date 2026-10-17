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Los Pumas, del costarricense Keylor Navas, derrotan al Atlante en fecha 12 del Apertura

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México, 16 oct (EFE).- Los Pumas UNAM, en los que actúa el costarricense Keylor Navas, derrotaron este viernes por 1-2 al Atlante en partido de la duodécima jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Los felinos vencieron gracias a un doblete del brasileño Juninho; Luis Calzadilla marcó para el Atlante.

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Con el resultado, Pumas llegó a 16 puntos y se ubicó en la novena posición. El Atlante se quedó en 11 unidades en el decimosexto escalón.

El partido, realizado en el Estadio Azteca, arrancó con ritmo semilento.

Los felinos encontraron el 0-1 sobre el final del primer lapso gracias a un centro de Pablo Benevendo que el paraguayo Robert Morales le ganó en el salto al argentino Aarón Quirós y dejó el balón para que Juninho convirtiera al minuto 42.

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Atlante reaccionó de inmediato; marcó el 1-1 en tiempo agregado vía un disparo cruzado desde fuera del área de Luis Calzadilla, tercero del torneo, que evitó la estirada de Keylor Navas.

En el segundo tiempo ambos contendientes fueron más ofensivos.

Pumas tuvo opciones con Juninho y el panameño Adalberto Carrasquilla, pero sin puntería.

El local se hizo sentir con un disparo raso de Eugenio Pizzuto que Navas desvió a tiro de esquina.

Al minuto 59 Uriel Antuna tuvo la oportunidad para poner en ventaja a Pumas en un mano a mano que Óscar Jiménez atajó.

La insistencia felina dio frutos al 72, en una escapada de Carrasquilla por el centro del campo, éste cedió a la entrada por izquierda de Juninho, quien fusiló a Jiménez para el 1-2, con su octavo tanto del torneo.

En otro partido, el Tijuana, que tiene en el banquillo al uruguayo Sebastián Abreu, igualó 0-0 con el Puebla.

Más temprano el Atlas, que dirige el argentino Hernán Crespo, le ganó por 0-2 al Necaxa, que entrena el peruano Juan Reynoso.

Los Zorros se impusieron con goles del marroquí Ryan Mmaee y el argentino Manuel Capasso.EFE

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