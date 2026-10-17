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Dos cazas rumanos derriban dos drones sobre sus aguas territoriales en el mar Negro

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Bucarest, 17 oct (EFE).- Dos cazas F-16 rumanos derribaron este sábado dos drones que invadieron el espacio aéreo de Rumanía en el mar Negro, dentro de sus aguas territoriales, informó el Ministerio de Defensa de este país perteneciente a la OTAN.

Los cazas despegaron de Borcea, una base en el sureste de Rumanía, a las 17.43 (14.43 GMT), tras detectarse por radar varios objetos rumbo al suroeste, a unos 120 kilómetros al este de la isla ucraniana de las Serpientes, próxima a la desembocadura del Danubio.

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El primer dron entró en el espacio aéreo rumano a las 17.59 y fue derribado dos minutos después, mientras que el segundo penetró a las 18.01 y fue abatido a las 18.05, según el Ministerio.EFE

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