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Autoridades francesas pedirán prisión provisional para responsables de ataques a Policía o edificios públicos

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El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, ha anunciado que ha dado instrucciones a las fiscalías francesas para que soliciten prisión provisional para los responsables de ataques a la Policía o edificios públicos.

El ministro aboga por prisión "para aquellos que han atentado contra las fuerzas del orden, los bomberos, los edificios públicos y los establecimientos comerciales" durante los graves disturbios ocurridos este sábado en las principales ciudades francesas en medio de la ola de manifestaciones y protestas sociales.

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"Hoy se han producido y continúan produciéndose en este momento actos de violencia urbana de una gravedad inaudita (...). He reiterado a todos los fiscales generales y fiscales la necesidad de ofrecer una respuesta judicial extremadamente firme, a la altura de la violencia que ha azotado a nuestro país", ha afirmado Darmanin en redes sociales.

Darmanin ha publicado este mensaje mientras participaba este sábado por la tarde en una reunión de crisis en la sede del Ministerio del Interior en la que han estado también el primer ministro, Sébastien Lecornu, y el ministro del Interior, Laurent Núñez.

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Al menos 400 personas han sido detenidas por la Policía. "Quiero elogiar la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad interna, ha destacado Núñez. El ministro ha subrayado que los ataques eran "muy difíciles de contener" pese a lo cual los agentes "realizaron una labor encomiable, evitaron daños generalizados y efectuaron numerosas detenciones". "La gran mayoría de los detenidos son adultos", ha explicado.

Según el recuento de las cadenas de televisión TF1-LCI se han registrado 270 saqueos en comercios de toda Francia. Además han sido atacadas varias sedes oficiales, incluido el Ayuntamiento de Limoges, que ha quedado totalmente destruido por un incendio.

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